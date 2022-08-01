https://ria.ru/20220801/kherd-1806421984.html

Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов

Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов - РИА Новости, 01.08.2022

Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов

Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:18

2022-08-01T16:18

2022-08-01T16:18

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу Джонни Деппу, сообщает TMZ со ссылкой на компанию по продаже недвижимости Zillow.Как отмечает портал, дом в калифорнийском городке Юкка-Вэлли был продан еще 18 июля. Сумма продажи почти вдвое превысила цену, которую Эмбер заплатила при покупке жилища в 2019 году. Приблизительная прибыль составила около 480 тысяч долларов.Суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов, позже сумма была уменьшена. В итоге актриса обязана выплатить 10 миллионов 35 тысяч долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение, однако суд отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа.Ранее адвокат актрисы Элейн Бредехофт, представлявшая ее интересы в суде в рамках дела против Деппа, заявила, что ее подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную судом сумму.

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры