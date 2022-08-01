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Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
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Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов - РИА Новости, 01.08.2022
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов
Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:18
2022-08-01T16:18
шоубиз
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эмбер херд
джонни депп
шоу-бизнес
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу Джонни Деппу, сообщает TMZ со ссылкой на компанию по продаже недвижимости Zillow.Как отмечает портал, дом в калифорнийском городке Юкка-Вэлли был продан еще 18 июля. Сумма продажи почти вдвое превысила цену, которую Эмбер заплатила при покупке жилища в 2019 году. Приблизительная прибыль составила около 480 тысяч долларов.Суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов, позже сумма была уменьшена. В итоге актриса обязана выплатить 10 миллионов 35 тысяч долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение, однако суд отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа.Ранее адвокат актрисы Элейн Бредехофт, представлявшая ее интересы в суде в рамках дела против Деппа, заявила, что ее подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную судом сумму.
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знаменитости, эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры
16:18 01.08.2022
 
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов

Херд после суда с Деппом продала дом в Калифорнии за миллион долларов

© AP Photo / Steve Helber, PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Steve Helber, Pool
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу Джонни Деппу, сообщает TMZ со ссылкой на компанию по продаже недвижимости Zillow.
Как отмечает портал, дом в калифорнийском городке Юкка-Вэлли был продан еще 18 июля. Сумма продажи почти вдвое превысила цену, которую Эмбер заплатила при покупке жилища в 2019 году. Приблизительная прибыль составила около 480 тысяч долларов.
Суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов, позже сумма была уменьшена. В итоге актриса обязана выплатить 10 миллионов 35 тысяч долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение, однако суд отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа.
Ранее адвокат актрисы Элейн Бредехофт, представлявшая ее интересы в суде в рамках дела против Деппа, заявила, что ее подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную судом сумму.
Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:36Шоубиз
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
 
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