https://ria.ru/20220801/kherd-1806421984.html
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов - РИА Новости, 01.08.2022
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов
Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:18
2022-08-01T16:18
2022-08-01T16:18
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу Джонни Деппу, сообщает TMZ со ссылкой на компанию по продаже недвижимости Zillow.Как отмечает портал, дом в калифорнийском городке Юкка-Вэлли был продан еще 18 июля. Сумма продажи почти вдвое превысила цену, которую Эмбер заплатила при покупке жилища в 2019 году. Приблизительная прибыль составила около 480 тысяч долларов.Суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов, позже сумма была уменьшена. В итоге актриса обязана выплатить 10 миллионов 35 тысяч долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение, однако суд отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа.Ранее адвокат актрисы Элейн Бредехофт, представлявшая ее интересы в суде в рамках дела против Деппа, заявила, что ее подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную судом сумму.
https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов
Херд после суда с Деппом продала дом в Калифорнии за миллион долларов
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд продала дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов на фоне судебного решения, обязавшего ее выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу Джонни Деппу, сообщает TMZ со ссылкой на компанию по продаже недвижимости Zillow.
Как отмечает портал, дом в калифорнийском городке Юкка-Вэлли был продан еще 18 июля. Сумма продажи почти вдвое превысила цену, которую Эмбер заплатила при покупке жилища в 2019 году. Приблизительная прибыль составила около 480 тысяч долларов.
Суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов, позже сумма была уменьшена. В итоге актриса обязана выплатить 10 миллионов 35 тысяч долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение, однако суд отклонил
требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа.
Ранее адвокат актрисы Элейн Бредехофт, представлявшая ее интересы в суде в рамках дела против Деппа, заявила, что ее подзащитная не имеет достаточно средств, чтобы выплатить установленную судом сумму.