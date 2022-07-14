Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа
Суд отказал актрисе Эмбер Херд в пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post.
"Суд в Вирджинии отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа", – сообщает издание.
Херд была признана виновной в клевете на Деппа и приговорена к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Позже сумма была уменьшена: Эмбер должна заплатить 10,35 миллиона долларов.
Адвокаты актрисы обжаловали это решение. Они отмечали, что в досье об одном из присяжных была обнаружена ошибка: в частности, неверно указан его возраст. По их мнению, подобная оплошность могла поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.
2 июня, 13:36ШоубизДжонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за газетного материала, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете. После поражения в суде Херд заявила о разочаровании вердиктом, который она объяснила "непропорциональной силой, влиянием и властью" бывшего мужа.