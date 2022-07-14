https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html

Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа

Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа - РИА Новости, 14.07.2022

Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа

Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:45

2022-07-14T09:45

2022-07-14T09:45

шоубиз

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эмбер херд

джонни депп

шоу-бизнес

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post.Херд была признана виновной в клевете на Деппа и приговорена к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Позже сумма была уменьшена: Эмбер должна заплатить 10,35 миллиона долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение. Они отмечали, что в досье об одном из присяжных была обнаружена ошибка: в частности, неверно указан его возраст. По их мнению, подобная оплошность могла поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за газетного материала, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете. После поражения в суде Херд заявила о разочаровании вердиктом, который она объяснила "непропорциональной силой, влиянием и властью" бывшего мужа.

https://ria.ru/20220704/kherd-1800132211.html

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

https://ria.ru/20220713/kuper-1802224160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес