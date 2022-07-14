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Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html
Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа
Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа - РИА Новости, 14.07.2022
Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа
Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:45
2022-07-14T09:45
шоубиз
знаменитости
эмбер херд
джонни депп
шоу-бизнес
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post.Херд была признана виновной в клевете на Деппа и приговорена к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Позже сумма была уменьшена: Эмбер должна заплатить 10,35 миллиона долларов. Адвокаты актрисы обжаловали это решение. Они отмечали, что в досье об одном из присяжных была обнаружена ошибка: в частности, неверно указан его возраст. По их мнению, подобная оплошность могла поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за газетного материала, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете. После поражения в суде Херд заявила о разочаровании вердиктом, который она объяснила "непропорциональной силой, влиянием и властью" бывшего мужа.
https://ria.ru/20220704/kherd-1800132211.html
https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html
https://ria.ru/20220713/kuper-1802224160.html
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знаменитости, эмбер херд, джонни депп, шоу-бизнес
09:45 14.07.2022
 
Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа

Суд отказал актрисе Эмбер Херд в пересмотре дела о клевете в адрес Джонни Деппа

© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Суд отклонил требование американской актрисы Эмбер Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает New York Post.

"Суд в Вирджинии отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа", – сообщает издание.

Херд была признана виновной в клевете на Деппа и приговорена к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Позже сумма была уменьшена: Эмбер должна заплатить 10,35 миллиона долларов.
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:14Шоубиз
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа
Адвокаты актрисы обжаловали это решение. Они отмечали, что в досье об одном из присяжных была обнаружена ошибка: в частности, неверно указан его возраст. По их мнению, подобная оплошность могла поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.
Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:36Шоубиз
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за газетного материала, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете. После поражения в суде Херд заявила о разочаровании вердиктом, который она объяснила "непропорциональной силой, влиянием и властью" бывшего мужа.
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СМИ: Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон
 
ШоубизЗнаменитостиЭмбер ХердДжонни ДеппШоу-бизнес
 
 
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