16:14 04.07.2022 (обновлено: 17:51 04.07.2022)
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа из-за присяжного
© AP Photo / Steve Helber, PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022
© AP Photo / Steve Helber, Pool
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline.
В частности, актриса просит уточнить информацию о присяжных: по словам ее представителей, данные об одном из них могут быть недостоверными.
"Присяжный № 15, по-видимому, родился в 1970 году, а не в 1945 году, как сообщалось и на что ссылались стороны, включая госпожу Херд", — говорится в документе.
Отмечается, что подобная оплошность может поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.
"Учитывая требования к проверке каждого присяжного, похоже, что личность присяжного не была проверена. Неясно, действительно ли присяжный № 15 когда-либо вызывался для выполнения обязанностей присяжного и был ли он квалифицирован для работы в коллегии. Это требует расследования со стороны суда. <…> В зависимости от результатов расследования это может служить основанием для отмены приговора в целом и направления дела на новое рассмотрение", — говорится в сообщении.
Суд 1 июня обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.
После победы в суде над бывшей женой Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.
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