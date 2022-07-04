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Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
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Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа - РИА Новости, 04.07.2022
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа
Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:14
2022-07-04T17:51
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
эмбер херд
джонни депп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline.В частности, актриса просит уточнить информацию о присяжных: по словам ее представителей, данные об одном из них могут быть недостоверными.Отмечается, что подобная оплошность может поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.Суд 1 июня обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.После победы в суде над бывшей женой Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.
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знаменитости, шоу-бизнес, эмбер херд, джонни депп
16:14 04.07.2022 (обновлено: 17:51 04.07.2022)
 
Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа

Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа из-за присяжного

© AP Photo / Steve Helber, PoolАктриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Steve Helber, Pool
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline.
В частности, актриса просит уточнить информацию о присяжных: по словам ее представителей, данные об одном из них могут быть недостоверными.

"Присяжный № 15, по-видимому, родился в 1970 году, а не в 1945 году, как сообщалось и на что ссылались стороны, включая госпожу Херд", — говорится в документе.

Актриса Эмбер Херд в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда
Отмечается, что подобная оплошность может поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.

"Учитывая требования к проверке каждого присяжного, похоже, что личность присяжного не была проверена. Неясно, действительно ли присяжный № 15 когда-либо вызывался для выполнения обязанностей присяжного и был ли он квалифицирован для работы в коллегии. Это требует расследования со стороны суда. <…> В зависимости от результатов расследования это может служить основанием для отмены приговора в целом и направления дела на новое рассмотрение", — говорится в сообщении.

Суд 1 июня обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.
После победы в суде над бывшей женой Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.
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