https://ria.ru/20220704/kherd-1800132211.html

Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа

Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа - РИА Новости, 04.07.2022

Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску Джонни Деппа

Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:14

2022-07-04T16:14

2022-07-04T17:51

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эмбер херд

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Эмбер Херд потребовала отменить решение суда по иску Джонни Деппа, сообщает Deadline.В частности, актриса просит уточнить информацию о присяжных: по словам ее представителей, данные об одном из них могут быть недостоверными.Отмечается, что подобная оплошность может поставить под сомнение качество проверки присяжных, а значит, усомниться и в решении суда.Суд 1 июня обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов. Процесс по делу бывшей супружеской актерской пары начался 11 апреля. Коллегия из семи присяжных обсуждала вердикт около 12 часов на протяжении трех дней.После победы в суде над бывшей женой Депп в социальных сетях сделал заявление. Он отметил, что дело изменило его жизнь.

https://ria.ru/20220602/ember-1792495329.html

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, эмбер херд, джонни депп