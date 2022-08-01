https://ria.ru/20220801/kazakhstan-1806396922.html
Папа римский посетит Казахстан
Папа римский посетит Казахстан - РИА Новости, 01.08.2022
Папа римский посетит Казахстан
Папа Римский Франциск приедет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:09
2022-08-01T13:09
2022-08-01T13:43
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
касым-жомарт токаев
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 1 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск приедет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Ранее сообщалось, что главной темой съезда станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.В Ватикане также рассказали, что папа Римский Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан. "Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы папа Франциск выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Казахстан провел шесть съездов лидеров мировых и традиционных религий, они проходили в столице страны в 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. В них участвовали руководители и выдающиеся представители духовенства от ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и остальных традиционных религий. Седьмой съезд ранее планировался на 15-16 июня 2021 года, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), касым-жомарт токаев, казахстан
13:09 01.08.2022 (обновлено: 13:43 01.08.2022)
Папа римский посетит Казахстан
Пресс-служба президента Токаева: папа римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
НУР-СУЛТАН, 1 авг – РИА Новости.
Папа Римский Франциск приедет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила
пресс-служба казахстанского лидера.
"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева
папа Римский Франциск
посетит Казахстан
с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Ранее сообщалось, что главной темой съезда станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.
В Ватикане также рассказали, что папа Римский Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан. "Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы папа Франциск выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Казахстан провел шесть съездов лидеров мировых и традиционных религий, они проходили в столице страны в 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. В них участвовали руководители и выдающиеся представители духовенства от ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и остальных традиционных религий. Седьмой съезд ранее планировался на 15-16 июня 2021 года, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.