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Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных - РИА Новости, 01.08.2022
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Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных
Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных - РИА Новости, 01.08.2022
Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных
Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:54
2022-08-01T15:55
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщило министерство."Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Уточняется, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: на тот момент из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций."В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников, включая официальный сайт организации, как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", - пояснили в министерстве.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании
15:54 01.08.2022 (обновлено: 15:55 01.08.2022)
 
Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных

Минцифры исключило более 400 организаций из реестра аккредитованных IT-компаний

© AP Photo / Pavel GolovkinОфис компании
Офис компании - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Офис компании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщило министерство.
"Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Уточняется, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: на тот момент из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций.
"В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников, включая официальный сайт организации, как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", - пояснили в министерстве.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.
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ЭкономикаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)IT-компании
 
 
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