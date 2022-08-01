https://ria.ru/20220801/it-1806453070.html

Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных

Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных - РИА Новости, 01.08.2022

Минцифры исключило более 400 IT-компаний из реестра аккредитованных

Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:54

2022-08-01T15:54

2022-08-01T15:55

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минцифры РФ актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщило министерство."Актуализирован реестр аккредитованных IT-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний. Это те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Уточняется, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: на тот момент из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций."В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников, включая официальный сайт организации, как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД", - пояснили в министерстве.Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию, а также могут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html

https://ria.ru/20220714/nalogi-1802547035.html

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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании