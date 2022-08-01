Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Госсекретарь США Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию.
"Пока мы встречаемся здесь с вами, Пхеньян готовится провести седьмое ядерное испытание", - сказал Блинкен на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
В конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.