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Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 01.08.2022
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Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:55
2022-08-01T19:55
в мире
ким чен ын
южная корея
сеул
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию.В конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.
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южная корея
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в мире, ким чен ын, южная корея, сеул
19:55 01.08.2022
 
Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Госсекретарь США Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию.
"Пока мы встречаемся здесь с вами, Пхеньян готовится провести седьмое ядерное испытание", - сказал Блинкен на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
В конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.
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