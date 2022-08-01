https://ria.ru/20220801/ispytanie-1806527048.html

Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию - РИА Новости, 01.08.2022

Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:55

2022-08-01T19:55

2022-08-01T19:55

в мире

ким чен ын

южная корея

сеул

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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию.В конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.

https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html

южная корея

сеул

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ким чен ын, южная корея, сеул