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В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола - РИА Новости, 01.08.2022
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В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола
В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола - РИА Новости, 01.08.2022
В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола
Запад стремится использовать Интерпол в своих политических интересах и перекрыть РФ доступ к его каналам, такие шаги безрассудны и подрывают общую работу,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:40
2022-08-01T10:35
в мире
россия
интерпол
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир тарабрин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад стремится использовать Интерпол в своих политических интересах и перекрыть РФ доступ к его каналам, такие шаги безрассудны и подрывают общую работу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Дипломат отметил, что в странах Запада периодически раздаются призывы ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство РФ в этой организации."Они (западные страны - ред.) стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - сказал Тарабрин.По его словам, такие действия западных стран являются "безрассудными и ничем не обоснованными", ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью"."Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 Устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характер", - подчеркнул он.Дипломат отметил, что РФ остаётся открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, но "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина &gt;&gt;
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в мире, россия, интерпол, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир тарабрин
09:40 01.08.2022 (обновлено: 10:35 01.08.2022)
 
В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола

Глава департамента МИД Тарабрин: Запад стремится политизировать работу Интерпола

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад стремится использовать Интерпол в своих политических интересах и перекрыть РФ доступ к его каналам, такие шаги безрассудны и подрывают общую работу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
Дипломат отметил, что в странах Запада периодически раздаются призывы ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство РФ в этой организации.
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"Они (западные страны - ред.) стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - сказал Тарабрин.
По его словам, такие действия западных стран являются "безрассудными и ничем не обоснованными", ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью".
"Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 Устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характер", - подчеркнул он.
Дипломат отметил, что РФ остаётся открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, но "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".
Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
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В миреРоссияИнтерполМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Тарабрин
 
 
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