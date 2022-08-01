https://ria.ru/20220801/interpol-1806323572.html

В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола

В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола - РИА Новости, 01.08.2022

В МИД заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола

Запад стремится использовать Интерпол в своих политических интересах и перекрыть РФ доступ к его каналам, такие шаги безрассудны и подрывают общую работу,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:40

2022-08-01T09:40

2022-08-01T10:35

в мире

россия

интерпол

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир тарабрин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запад стремится использовать Интерпол в своих политических интересах и перекрыть РФ доступ к его каналам, такие шаги безрассудны и подрывают общую работу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Дипломат отметил, что в странах Запада периодически раздаются призывы ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство РФ в этой организации."Они (западные страны - ред.) стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - сказал Тарабрин.По его словам, такие действия западных стран являются "безрассудными и ничем не обоснованными", ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью"."Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 Устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характер", - подчеркнул он.Дипломат отметил, что РФ остаётся открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, но "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>

https://ria.ru/20220325/prank-1780082734.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, интерпол, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир тарабрин