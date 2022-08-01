https://ria.ru/20220801/harpoon-1806374162.html

В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon

В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 01.08.2022

В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon

Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:11

2022-08-01T12:11

2022-08-01T12:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

в мире

украина

северск

одесская область

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", - говорится в документе.Уточняется, что российские военные за сутки уничтожили два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских военных в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живую силу и военную технику противника в 239 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

северск

одесская область

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россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, северск, одесская область