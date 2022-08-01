https://ria.ru/20220801/harpoon-1806374162.html
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 01.08.2022
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon
Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:11
2022-08-01T12:11
2022-08-01T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
северск
одесская область
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", - говорится в документе.Уточняется, что российские военные за сутки уничтожили два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских военных в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живую силу и военную технику противника в 239 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, северск, одесская область
12:11 01.08.2022 (обновлено: 12:33 01.08.2022)
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon
Минобороны: в Одесской области ВС уничтожили установку американского комплекса Harpoon