Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/harpoon-1806374162.html
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 01.08.2022
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon
Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:11
2022-08-01T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
северск
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", - говорится в документе.Уточняется, что российские военные за сутки уничтожили два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских военных в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живую силу и военную технику противника в 239 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
северск
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, северск, одесская область
12:11 01.08.2022 (обновлено: 12:33 01.08.2022)
 
В Одесской области ВС России уничтожили установку комплекса Harpoon

Минобороны: в Одесской области ВС уничтожили установку американского комплекса Harpoon

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская авиация уничтожила пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в понедельник.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины… в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", - говорится в документе.
Уточняется, что российские военные за сутки уничтожили два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники украинских военных в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живую силу и военную технику противника в 239 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВ миреУкраинаСеверскОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала