https://ria.ru/20220801/germaniya-1806419850.html
Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы
Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы - РИА Новости, 01.08.2022
Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы
У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:05
2022-08-01T14:05
2022-08-01T15:00
олаф шольц
германия
берлин (город)
европа
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, передает агентство Bloomberg."Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита", — говорится в материале.По мнению авторов статьи, именно нерешительная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность по вопросу сокращения зависимости от российских энергоносителей привела к такой плачевной ситуации.При этом усилия бундестага по обеспечению альтернативных поставок энергоресурсов терпят неудачу."Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис", — уточняется в публикации.Авторы также предупредили об угрозе волнений в обществе в случае нехватки энергии. По данным Кельнского института экономических исследований, практически каждый четвертый немец скатился в энергетическую бедность, которая подразумевает, что рост цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.Более того, в статье отмечается, что дефицит природного газа может подтолкнуть правительство ввести чрезвычайное положение. В этом случае государство начнет контролировать распределение топлива.Кроме того, похолодание в Европе и Азии заставит энергетические компании бороться за и без того ограниченные запасы сжиженного природного газа.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, германия, берлин (город), европа, в мире, санкции в отношении россии
14:05 01.08.2022 (обновлено: 15:00 01.08.2022)
Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы
Bloomberg: у Германии есть три месяца, чтобы предотвратить катастрофу из-за дефицита газа
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, передает агентство Bloomberg
.
"Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита", — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, именно нерешительная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца
и его медлительность по вопросу сокращения зависимости от российских энергоносителей привела к такой плачевной ситуации.
"Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе", — считают обозреватели.
При этом усилия бундестага по обеспечению альтернативных поставок энергоресурсов терпят неудачу.
"Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис", — уточняется в публикации.
Авторы также предупредили об угрозе волнений в обществе в случае нехватки энергии. По данным Кельнского института экономических исследований, практически каждый четвертый немец скатился в энергетическую бедность, которая подразумевает, что рост цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Более того, в статье отмечается, что дефицит природного газа может подтолкнуть правительство ввести чрезвычайное положение. В этом случае государство начнет контролировать распределение топлива.
Кроме того, похолодание в Европе и Азии заставит энергетические компании бороться за и без того ограниченные запасы сжиженного природного газа.
"Рост цен в результате такого сценария может побудить компании остановить производство и уничтожить около 17 процентов промышленного спроса на топливо", — приводит издание слова аналитика консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. Пенни Лик.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.