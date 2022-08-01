https://ria.ru/20220801/germaniya-1806419850.html

Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы

Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы - РИА Новости, 01.08.2022

Bloomberg дал Германии три месяца до наступления катастрофы

У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:05

2022-08-01T14:05

2022-08-01T15:00

олаф шольц

германия

берлин (город)

европа

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, передает агентство Bloomberg."Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита", — говорится в материале.По мнению авторов статьи, именно нерешительная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность по вопросу сокращения зависимости от российских энергоносителей привела к такой плачевной ситуации.При этом усилия бундестага по обеспечению альтернативных поставок энергоресурсов терпят неудачу."Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис", — уточняется в публикации.Авторы также предупредили об угрозе волнений в обществе в случае нехватки энергии. По данным Кельнского института экономических исследований, практически каждый четвертый немец скатился в энергетическую бедность, которая подразумевает, что рост цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.Более того, в статье отмечается, что дефицит природного газа может подтолкнуть правительство ввести чрезвычайное положение. В этом случае государство начнет контролировать распределение топлива.Кроме того, похолодание в Европе и Азии заставит энергетические компании бороться за и без того ограниченные запасы сжиженного природного газа.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

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https://ria.ru/20220729/poterya-1805747718.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805616810.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html

германия

берлин (город)

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

олаф шольц, германия, берлин (город), европа, в мире, санкции в отношении россии