https://ria.ru/20220801/filippiny-1806352423.html

Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС

Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС - РИА Новости, 01.08.2022

Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС

Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:22

2022-08-01T11:22

2022-08-01T11:22

филиппины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

фердинанд маркос

россия

экономика

марат павлов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов."Отдельные надежды мы связываем с развитием атомной энергетики на Филиппинах", - сказал посол. По его словам, "Росатом" располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности, интерес к которым проявляли филиппинские партнеры.К возрождению атомной энергетики Филиппин Фердинанд Маркос призвал во время обращения к стране ранее. Его отец экс-президент Фердинанд Маркос-старший был одним из инициаторов развития ядерной энергетики на Филиппинах. При нем была построена АЭС "Батаан" стоимостью 2,2 миллиарда долларов США, но не использовалась из-за опасений за ее безопасность.Нынешний президент сказал, что в области ядерной энергетики имеются технологии, разработанные для малых, модульных АЭС, продемонстрировав к ним свой интерес.Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>

https://ria.ru/20220801/filippiny-1806350500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

филиппины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фердинанд маркос, россия, экономика, марат павлов