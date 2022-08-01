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Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС - РИА Новости, 01.08.2022
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Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС
Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС - РИА Новости, 01.08.2022
Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС
Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:22
2022-08-01T11:22
филиппины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
фердинанд маркос
россия
экономика
марат павлов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов."Отдельные надежды мы связываем с развитием атомной энергетики на Филиппинах", - сказал посол. По его словам, "Росатом" располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности, интерес к которым проявляли филиппинские партнеры.К возрождению атомной энергетики Филиппин Фердинанд Маркос призвал во время обращения к стране ранее. Его отец экс-президент Фердинанд Маркос-старший был одним из инициаторов развития ядерной энергетики на Филиппинах. При нем была построена АЭС "Батаан" стоимостью 2,2 миллиарда долларов США, но не использовалась из-за опасений за ее безопасность.Нынешний президент сказал, что в области ядерной энергетики имеются технологии, разработанные для малых, модульных АЭС, продемонстрировав к ним свой интерес.Читайте полный текст интервью Марата Павлова &gt;&gt;
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филиппины
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филиппины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фердинанд маркос, россия, экономика, марат павлов
11:22 01.08.2022
 
Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС

Посол Павлов заявил о готовности России помочь Филиппинам в строительстве АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" / Перейти в фотобанкРоссийская плавучая атомная теплоэлектростанция
Российская плавучая атомная теплоэлектростанция - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
Перейти в фотобанк
Российская плавучая атомная теплоэлектростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.
"Отдельные надежды мы связываем с развитием атомной энергетики на Филиппинах", - сказал посол. По его словам, "Росатом" располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности, интерес к которым проявляли филиппинские партнеры.
"Дополнительным преимуществом нашей страны является наличие технологий плавучих атомных станций, особенно с учетом географии Филиппин как островного государства", - сказал Павлов.
К возрождению атомной энергетики Филиппин Фердинанд Маркос призвал во время обращения к стране ранее. Его отец экс-президент Фердинанд Маркос-старший был одним из инициаторов развития ядерной энергетики на Филиппинах. При нем была построена АЭС "Батаан" стоимостью 2,2 миллиарда долларов США, но не использовалась из-за опасений за ее безопасность.
Нынешний президент сказал, что в области ядерной энергетики имеются технологии, разработанные для малых, модульных АЭС, продемонстрировав к ним свой интерес.
Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 11:18
Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле
 
ФилиппиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Фердинанд МаркосРоссияЭкономикаМарат Павлов
 
 
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