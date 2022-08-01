Россия готова помочь Филиппинам в строительстве АЭС
Посол Павлов заявил о готовности России помочь Филиппинам в строительстве АЭС
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" / Перейти в фотобанкРоссийская плавучая атомная теплоэлектростанция
Российская плавучая атомная теплоэлектростанция. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова оказать Филиппинам помощь в строительстве АЭС малой мощности на фоне интереса к атомной энергетике нового филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.
"Отдельные надежды мы связываем с развитием атомной энергетики на Филиппинах", - сказал посол. По его словам, "Росатом" располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности, интерес к которым проявляли филиппинские партнеры.
"Дополнительным преимуществом нашей страны является наличие технологий плавучих атомных станций, особенно с учетом географии Филиппин как островного государства", - сказал Павлов.
К возрождению атомной энергетики Филиппин Фердинанд Маркос призвал во время обращения к стране ранее. Его отец экс-президент Фердинанд Маркос-старший был одним из инициаторов развития ядерной энергетики на Филиппинах. При нем была построена АЭС "Батаан" стоимостью 2,2 миллиарда долларов США, но не использовалась из-за опасений за ее безопасность.
Нынешний президент сказал, что в области ядерной энергетики имеются технологии, разработанные для малых, модульных АЭС, продемонстрировав к ним свой интерес.