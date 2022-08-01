https://ria.ru/20220801/pavlov-1806227877.html

Марат Павлов: Филиппины связывают с Россией серьезные надежды в энергетике

Марат Павлов: Филиппины связывают с Россией серьезные надежды в энергетике - РИА Новости, 01.08.2022

Марат Павлов: Филиппины связывают с Россией серьезные надежды в энергетике

С приходом к власти на Филиппинах президента Фердинанда Маркоса-младшего Россия надеется на развитие сотрудничества между двумя странами, рассказал в интервью... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:00

2022-08-01T11:00

2022-08-01T11:00

интервью - авторы

интервью

филиппины

россия

фердинанд маркос

марат павлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596729888_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f233c319c98a176da2511f16aed41a38.jpg

С приходом к власти на Филиппинах президента Фердинанда Маркоса-младшего Россия надеется на развитие сотрудничества между двумя странами, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов. Москва предлагает этой азиатской стране энергоресурсы и технологии АЭС малой мощности, Манила же связывает с Россией серьезные надежды в сфере энергетики. По словам российского дипломата, филиппинские предприниматели, готовы развивать сотрудничество с РФ и проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов.– Марат Павлович, какие, на ваш взгляд, открываются перспективы для развития отношений России с Филиппинами с приходом к власти в этой стране президента Фердинанда Маркоса?– Президент Фердинанд Маркос, победивший в напряженной предвыборной борьбе с рекордным результатом (за него проголосовали более 31 миллиона избирателей), занял пост главы государства в переломный момент в глобальной политике. Нынешний филиппинский лидер декларирует преемственность независимого внешнеполитического курса предыдущей администрации. Это, на наш взгляд, включает как конструктивный, прагматичный подход его предшественника Родриго Дутерте по отношению к России, так и настрой на сохранение нейтрального статуса архипелага на фоне украинского кризиса. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поздравляя Фердинанда Маркоса по случаю его избрания, подчеркнул, что мы нацелены на развитие взаимовыгодного многопрофильного сотрудничества с дружественными нам Филиппинами. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, необходимые условия и перспективы для развития отношений с Филиппинами имеются.– Есть ли изменения в графике контактов с правительством Филиппин? Как часто они происходят?– Хотел бы уточнить один аспект внутренней политики. Президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос официально вступил в должность 30 июня сего года. С этого же числа приступили к исполнению своих обязанностей обозначенные им ранее руководители министерств и ведомств, хотя ряд министерских портфелей все еще не распределен. Двадцать пятого июля после начала работа Конгресса республики была сформирована парламентская комиссия по назначениям. В ее функции входит утверждение всех уже действующих министров. Пока же они, обладая всеми полномочиями, сохраняют приставку и.о.В отношении наших официальных контактов в первую очередь стоит отметить мою весьма содержательную встречу с новым руководителем государства 13 июня, которая состоялась в рамках его бесед с представителями дипкорпуса.В настоящее время направили формальные запросы на прием к ключевым членам правительства и администрации. Надеемся на их положительную реакцию в самое ближайшее время. У нас есть много актуальных тем для обсуждения, которые были, в том числе, упомянуты российскими министрами, когда они поздравляли своих филиппинских коллег в связи с их назначением.– Как вы оцениваете экономические связи двух стран? Какие есть прогнозы двухстороннего товарооборота?– Экономические связи я оцениваю со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, в 2021 году товарооборот России с Филиппинами вырос на 12% и превысил один миллиард долларов США. И в этом году мы рассчитываем, как минимум, повторить данный объем. Данные за первый квартал говорят о весьма положительной динамике. С другой стороны, текущие показатели явно не отражают потенциала двухсторонней торговли. Так, Россия сейчас в списке внешнеторговых партнеров Филиппин находится в третьем десятке. Поэтому работы на этом участке предстоит еще много, и мы видим резерв для углубления экономического сотрудничества. Именно в этой связи по согласованию с филлипинской стороной торговый представитель Российской Федерации в Сингапуре был недавно назначен по совместительству и нашим представителем на Филиппинах. Не исключено, что от эффективного совместительства мы уже можем перейти и на более высокий уровень.Филиппинская экономика зависит от импорта энергоресурсов, удобрений, а также целого ряда продовольственных товаров. Нарушение традиционных цепочек поставок, а также резкое подорожание критически значимых товаров негативно сказываются на состоянии народного хозяйства и подталкивают Филиппины к поиску альтернативных поставщиков. В этой связи мы полагаем, что Россия сможет предложить филиппинской стороне интересующую ее продукцию. При этом мы, разумеется, связываем надежды на рост товарооборота не только с сырьевыми товарами. Востребованными являются также изделия российского машиностроения, в частности, автотранспорт: автобусы, небольшие грузовики, которые благодаря своей неприхотливости в обслуживании неплохо зарекомендовали себя в условиях здешнего тропического климата. Амбициозные планы филиппинского правительства по развитию инфраструктуры страны создают хорошие перспективы для поставок нашей строительной техники, продукции энергетического машиностроения и прочих сложных товаров.Отдельные надежды мы связываем с развитием атомной энергетики на Филиппинах. "Росатом" располагает уникальными решениями в части АЭС малой мощности, интерес к которым проявляли филиппинские партнеры. Дополнительным преимуществом нашей страны является наличие технологий плавучих атомных станций, особенно с учетом географии Филиппин как островного государства.С филиппинской же стороны России могут быть интересны, помимо традиционных сельхозтоваров, изделия электронной промышленности: полупроводники и другие компоненты. Так что будущее у российско-филиппинских экономических отношений, безусловно, есть.– Ведутся ли переговоры о закупке филиппинцами в России нефти, в том числе, с участием корпорации Petron, для ее переработки? Если да, то о каких сроках и объемах идет речь?– Как известно, непосредственно перед пандемией у российских компаний были контакты, в том числе, с холдингом San Miguel, которому и принадлежит корпорация Petron. Однако из-за ограничений, наложенных пандемией, должного развития они не получили. Но сейчас мы действительно фиксируем возрастающее число запросов от филиппинских компаний на нефтяные продукты. Правда, применительно к Филиппинам нужно иметь в виду, что мощности по переработке нефти здесь весьма ограничены. Так что филиппинцам в большей степени интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки: дизель, бензин, керосин.Как я уже говорил, филиппинская экономика в существенной части зависит от импорта данных ресурсов, поэтому в случае выхода наших производителей на филиппинский рынок объемы могут быть очень внушительными. На уже упомянутой моей встрече с президентом Маркосом одной из центральных тем стала энергетика, что говорит о серьезных надеждах, которые филиппинская сторона связывает с Россией в этой сфере.– Ранее сообщалось, что правительство Филиппин рассматривает возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений. Не информировали ли филиппинские власти о принятых решениях на данный счет?– Вопрос альтернативных платежных систем действительно весьма актуален в настоящее время. Нам поступают сигналы от филиппинской стороны, прежде всего от представителей бизнес-сообщества на этот счет. В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами двух стран. Надеемся, что именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса, хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям.– По сообщениям печати, Филиппины добиваются расширения поставок удобрений, в том числе, из России по приемлемым ценам. Есть ли какие-то договоренности на этот счет?– Вы правы, тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне. Как мы уже с вами говорили, это одна из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит "здоровье" филиппинской экономики. Девятнадцатого июля президент Маркос, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности и лично возглавляет минсельхоз, заявил, что вопрос обеспечения Филиппин доступными удобрениями носит приоритетный характер. При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции. Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут. Будем надеяться, что энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса, и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок.– В условиях санкций против России каковы перспективы развития научно-технических связей РФ и Филиппин, в том числе, в области IT-технологий?– Интенсификация научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Филиппины рассматриваем в качестве одного из ключевых факторов по реализации задач модернизации филиппинской экономики, диверсификации всего комплекса наших отношений. При этом мы готовы работать с филиппинскими партнерами как на двусторонней основе, так и по линии многосторонней кооперации в рамках АСЕАН.Анализ инвестиционных проектов в инновационной сфере Филиппин, существующих планов совершенствования образовательной и исследовательской инфраструктуры страны указывает на наличие предпосылок для расширения взаимовыгодных научно-технических обменов между Россией и Республикой Филиппины. Это и разведка, и освоение полезных ископаемых, сотрудничество в области энергетики, разработки вакцин.Как я уже отмечал, Филиппины заинтересованы в развитии международного сотрудничества в области мирного атома. О серьезности намерений филиппинской стороны в сфере постепенной диверсификации источников национальной энергетики и имеющихся перспективах углубления научно-технических связей говорит поступательная активизация в период 2020-2022 годов контактов двух стран по линии студенческих обменов и образовательных программ. В частности, планируется, что группа филиппинских студентов в течение 2022-2023 годов сможет пройти обучение в институте наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ по программе "Эксплуатация АЭС", а также производственную практику на площадке госкорпорации "Росатом" в ДВФУ в Международном научно-исследовательском центре перспективных ядерных технологий.О помощи Россией в вакцинации филиппинского населения отечественной вакциной "Спутник V" известно: Российский фонд прямых инвестиций поставил в республику десять миллионов доз нашего препарата, готов, насколько нам известно, продолжать эффективное взаимодействие. Дальнейшее расширение практики научных обменов профильных специалистов двух стран в этой области представлялось бы вполне оправданным.Необходимость технического совершенствования существующей сети кабельного интернета на Филиппинах и планы дальнейшего повышения ее эффективности по мере поступательно внедрения современных оптоволоконных технологий создают предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества специалистов двух стран в сфере IT-технологий.– Как развиваются межрегиональные связи между Россией и Филиппинами?– До 2020 года подобные связи развивались достаточно динамично. Но, к сожалению, два года пандемии и взаимных ограничений на поездки не способствовали углублению межрегиональных связей. Можно сказать, что фактически мы остались на уровне начала 2020 года. Однако в последнее время снова наметилась активизация контактов. В апреле состоялись мои встречи с губернатором провинции Себу, а также с мэром города Себу. В числе обсуждавшихся вопросов было подтверждение побратимских отношений провинции Себу с Санкт-Петербургом и установление партнерства города Себу с Владивостоком. В июне этого года представитель столичного региона Филиппин посетил Петербургский международный экономический форум. А в сентябре мы надеемся на визит полномасштабной филиппинской делегации, состоящей уже преимущественно из представителей регионов, на Восточный экономический форум во Владивостоке. Возможно, в ходе данного визита получит практическое наполнение идея об установлении побратимских отношений Себу с Владивостоком.Содействуем процессу укрепления связи между столицами двух стран. Так, готовится к подписанию программа сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Манилы на период до 2024 года, которое, как мы рассчитываем, состоится уже до конца года в ходе возможного посещения филиппинской столицы московской делегацией. Будем прилагать все усилия для того, чтобы несмотря на определенные сохраняющиеся ограничения, межрегиональные контакты выходили на докризисный уровень и плодотворно развивались.– Филиппины прилагают усилия для восстановления страны как туристического направления. Какие перспективы для поездок россиян на филиппинские пляжи?– Филиппины действительно снова открываются внешнему миру после достаточно жесткого локдауна и с февраля этого года уже принимают туристов. При этом для граждан 157 стран, включая Россию, на Филиппины разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней. Однако обязательным условием для приезда в страну является вакцинация от COVID-19.Не привитым иностранцам (старше 12 лет) въезд в страну категорически запрещен, а нарушителям грозит депортация. Более того, новый президент страны также настаивает на необходимости дополнительной, так называемой бустерной вакцинации для иностранных граждан, хотя пока это требование не носит обязательного характера.Применительно к нашей стране проблемой является отсутствие взаимного признания сертификатов о вакцинации с Филиппинами, что чревато проблемами при прохождении карантинного контроля по прибытии, а также отказами авиакомпаний в перевозке. Тем не менее, в настоящее время по линии МИД России ведется работа с филиппинской стороной о заключении такого соглашения. Положительное решение данного вопроса, безусловно, будет способствовать активизации туристических потоков в обе стороны.– Насколько Филиппины проявляют интерес к культуре народов Российской Федерации? Налаживаются ли обмены в области искусств между двумя странами, и что предполагается сделать?– Отмечаем интерес филиппинцев к русской культуре в целом. Здесь знают имена наших известных русских писателей – Пушкина, Толстого, Достоевского и других. В исторической части столицы Филиппин Манилы – в сквере Механ – установлен памятник Александру Сергеевичу. Каждый год в день рождения поэта 6 июня возле его памятника собираются филиппинцы, учившиеся в СССР, и читают любимые стихи на русском языке. И посольство принимает в этом мероприятии активное участие. В пандемию эта добрая традиция прервалась, однако в этом году ее удалось возобновить, чему мы бесспорно рады.Филиппинцы также любят русский балет. Одна из самых известных филиппинских прима-балерин Лиза Макуха окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой и на сегодняшний день является художественным руководителем труппы "Балет Манилы". В допандемийные времена они нередко приезжали с гастролями в Россию. Надеемся на продолжение этой практики с открытием границ. Недавно в Санкт-Петербурге прошла хореографическая сессия Школы иннопрактики и "Русских сезонов" совместно с Академией танца Бориса Эйфмана. Знаем, что в ней приняли участие и артисты филиппинского балета.Самым главным культурным событием этого года в наших двусторонних отношениях должен стать выход художественного фильма "В Россию с любовью". Он был снят еще в конце прошлого года при содействии Филиппино-российской деловой ассамблеи, возглавляемой почетным консулом России на Филиппинах Лопес-Гарсией. В съемках приняли участие филиппинские и российские актеры. На Филиппинах картина должна выйти уже этой осенью.Хотелось бы также отметить открытие Центра изучения России при Университете "Новая эра" в Маниле в прошлом году, несмотря на сложности, связанные с распространением COVID-19. Рассчитываем на то, что этот центр тоже поможет внести посильный вклад в продвижении русской культуры на архипелаге.В целом, работаем над активизацией культурного сотрудничества России с Филиппинами, приглашая участвовать в этом увлекательном процессе профильные учреждения, художественные коллективы, музейные структуры двух стран.

https://ria.ru/20220525/filippiny-1790637015.html

https://ria.ru/20220511/filippiny-1787777765.html

https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

https://ria.ru/20220525/udobreniya-1790587533.html

https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770594568.html

https://ria.ru/20220623/turisty-1797473341.html

https://ria.ru/20220623/filippiny-1797477174.html

филиппины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, филиппины, россия, фердинанд маркос, марат павлов