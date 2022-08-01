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Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле - РИА Новости, 01.08.2022
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Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле
Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле - РИА Новости, 01.08.2022
Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле
Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, но им интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:18
2022-08-01T11:18
экономика
фердинанд маркос
филиппины
россия
марат павлов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, но им интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Марат Павлов."Непосредственно перед пандемией у российских компаний были контакты, в том числе с холдингом San Miguel, которому и принадлежит корпорация Petron. Однако из-за ограничений, наложенных пандемией, должного развития они не получили. Но сейчас мы действительно фиксируем возрастающее число запросов от филиппинских компаний на нефтяные продукты", - сказал Павлов.По словам посла, применительно к Филиппинам нужно иметь в виду, что мощности по переработке нефти там весьма ограничены."Как я уже говорил, филиппинская экономика в существенной части зависит от импорта данных ресурсов, поэтому в случае выхода наших производителей на филиппинский рынок объёмы могут быть очень внушительными", - сказал он.Посол сообщил, что 13 июня он провел содержательную встречу с новым президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, которая состоялась в рамках его бесед с представителями дипкорпуса.На этой встрече с Маркосом одной из центральных тем стала энергетика, что "говорит о серьёзных надеждах, которые филиппинская сторона связывает с Россией в этой сфере", пояснил Павлов.Читайте полный текст интервью Марата Павлова &gt;&gt;
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экономика, фердинанд маркос, филиппины, россия, марат павлов
11:18 01.08.2022
 
Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле

Посол Павлов: Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, им нужен бензин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка бензином автомобиля . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, но им интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Марат Павлов.
"Непосредственно перед пандемией у российских компаний были контакты, в том числе с холдингом San Miguel, которому и принадлежит корпорация Petron. Однако из-за ограничений, наложенных пандемией, должного развития они не получили. Но сейчас мы действительно фиксируем возрастающее число запросов от филиппинских компаний на нефтяные продукты", - сказал Павлов.
По словам посла, применительно к Филиппинам нужно иметь в виду, что мощности по переработке нефти там весьма ограничены.
"Так что филиппинцам в большей степени интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки: дизель, бензин, керосин", - подчеркнул Павлов.
"Как я уже говорил, филиппинская экономика в существенной части зависит от импорта данных ресурсов, поэтому в случае выхода наших производителей на филиппинский рынок объёмы могут быть очень внушительными", - сказал он.
Посол сообщил, что 13 июня он провел содержательную встречу с новым президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, которая состоялась в рамках его бесед с представителями дипкорпуса.
На этой встрече с Маркосом одной из центральных тем стала энергетика, что "говорит о серьёзных надеждах, которые филиппинская сторона связывает с Россией в этой сфере", пояснил Павлов.
Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
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ЭкономикаФердинанд МаркосФилиппиныРоссияМарат Павлов
 
 
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