https://ria.ru/20220801/filippiny-1806350500.html

Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле

Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле - РИА Новости, 01.08.2022

Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле

Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, но им интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:18

2022-08-01T11:18

2022-08-01T11:18

экономика

фердинанд маркос

филиппины

россия

марат павлов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины связывают с Россией надежды в энергетике, но им интересна не столько сырая нефть, сколько продукты нефтепереработки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Марат Павлов."Непосредственно перед пандемией у российских компаний были контакты, в том числе с холдингом San Miguel, которому и принадлежит корпорация Petron. Однако из-за ограничений, наложенных пандемией, должного развития они не получили. Но сейчас мы действительно фиксируем возрастающее число запросов от филиппинских компаний на нефтяные продукты", - сказал Павлов.По словам посла, применительно к Филиппинам нужно иметь в виду, что мощности по переработке нефти там весьма ограничены."Как я уже говорил, филиппинская экономика в существенной части зависит от импорта данных ресурсов, поэтому в случае выхода наших производителей на филиппинский рынок объёмы могут быть очень внушительными", - сказал он.Посол сообщил, что 13 июня он провел содержательную встречу с новым президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, которая состоялась в рамках его бесед с представителями дипкорпуса.На этой встрече с Маркосом одной из центральных тем стала энергетика, что "говорит о серьёзных надеждах, которые филиппинская сторона связывает с Россией в этой сфере", пояснил Павлов.Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>

https://ria.ru/20220801/filippiny-1806348254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, фердинанд маркос, филиппины, россия, марат павлов