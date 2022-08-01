https://ria.ru/20220801/filippiny-1806348254.html

Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"

Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР" - РИА Новости, 01.08.2022

Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"

Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:13

2022-08-01T11:13

2022-08-01T11:18

экономика

россия

филиппины

марат павлов

платежная система "мир"

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов."В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", - объяснил Павлов.Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса"."Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>

https://ria.ru/20220801/filippiny-1806350500.html

россия

филиппины

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, филиппины, марат павлов, платежная система "мир"