https://ria.ru/20220801/filippiny-1806348254.html
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР" - РИА Новости, 01.08.2022
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"
Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:13
2022-08-01T11:13
2022-08-01T11:18
экономика
россия
филиппины
марат павлов
платежная система "мир"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов."В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", - объяснил Павлов.Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса"."Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, филиппины, марат павлов, платежная система "мир"
11:13 01.08.2022 (обновлено: 11:18 01.08.2022)
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"
Российский посол Павлов: Филиппины проявляют интерес к системе "МИР" для взаиморасчетов