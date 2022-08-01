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Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР" - РИА Новости, 01.08.2022
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Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР" - РИА Новости, 01.08.2022
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"
Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:13
2022-08-01T11:18
экономика
россия
филиппины
марат павлов
платежная система "мир"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов."В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", - объяснил Павлов.Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса"."Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", - сказал посол.Читайте полный текст интервью Марата Павлова &gt;&gt;
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экономика, россия, филиппины, марат павлов, платежная система "мир"
11:13 01.08.2022 (обновлено: 11:18 01.08.2022)
 
Посол рассказал об интересе филиппинского бизнеса к системе "МИР"

Российский посол Павлов: Филиппины проявляют интерес к системе "МИР" для взаиморасчетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчетов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.
"Вопрос альтернативных платёжных систем действительно весьма актуален в настоящее время. Нам поступают сигналы от филиппинской стороны, прежде всего, от представителей бизнес-сообщества на этот счёт", - сказал посол.
"В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе "МИР", которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран", - объяснил Павлов.
Посол выразил надежду на то, что "именно деловые круги и выступят локомотивом данного процесса".
"Хотя мы по линии МИД России также готовы оказывать посильную поддержку данным начинаниям", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
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Вчера, 11:18
Филиппины хотят партнерства с Россией в энергетике, заявил посол в Маниле
 
ЭкономикаРоссияФилиппиныМарат ПавловПлатежная система "Мир"
 
 
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