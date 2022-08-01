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На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора" - РИА Новости, 01.08.2022
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Туризм
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На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора" - РИА Новости, 01.08.2022
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"
Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:26
2022-08-01T15:26
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает Кавказ.РФ."Здесь пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для всех, кому небезразлична тема экологического образа жизни. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов горы от мусора, который накапливается в течение года", — говорится в сообщении."Традиционная акция по уборке главной горы Европы превратилась в этом году в большой экологический праздник, который призван помочь объединиться тем, кому близки темы устойчивого развития и осознанного потребления", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.Акция по уборке склонов Эльбруса "Чистая гора" проходит с 2018 года. За три предыдущих субботника участники унесли с горы больше 50 тонн мусора.
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новости - туризм, эльбрус, хасан тимижев, россия, экология
15:26 01.08.2022
 
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"

Экологический фестиваль "Чистая гора" пройдет на Эльбрусе 21 августа

© Фото : Сара Дель БенДвуглавый Эльбрус
Двуглавый Эльбрус - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Сара Дель Бен
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает Кавказ.РФ.
"Здесь пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для всех, кому небезразлична тема экологического образа жизни. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов горы от мусора, который накапливается в течение года", — говорится в сообщении.
"Традиционная акция по уборке главной горы Европы превратилась в этом году в большой экологический праздник, который призван помочь объединиться тем, кому близки темы устойчивого развития и осознанного потребления", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
Акция по уборке склонов Эльбруса "Чистая гора" проходит с 2018 года. За три предыдущих субботника участники унесли с горы больше 50 тонн мусора.
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:50
На Эльбрусе построят две новые канатные дороги и восемь горнолыжных трасс
 
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