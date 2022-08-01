https://ria.ru/20220801/elbrus-1806446293.html
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора" - РИА Новости, 01.08.2022
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"
Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:26
2022-08-01T15:26
2022-08-01T15:26
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает Кавказ.РФ."Здесь пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для всех, кому небезразлична тема экологического образа жизни. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов горы от мусора, который накапливается в течение года", — говорится в сообщении."Традиционная акция по уборке главной горы Европы превратилась в этом году в большой экологический праздник, который призван помочь объединиться тем, кому близки темы устойчивого развития и осознанного потребления", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.Акция по уборке склонов Эльбруса "Чистая гора" проходит с 2018 года. За три предыдущих субботника участники унесли с горы больше 50 тонн мусора.
https://realty.ria.ru/20220721/elbrus-1804079296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, эльбрус, хасан тимижев, россия, экология
На Эльбрусе в августе пройдет фестиваль "Чистая гора"
Экологический фестиваль "Чистая гора" пройдет на Эльбрусе 21 августа
НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Экологический фестиваль "Чистая гора", участники которого проведут субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора, состоится 21 августа на курорте, сообщает Кавказ.РФ.
"Здесь пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для всех, кому небезразлична тема экологического образа жизни. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к ежегодному субботнику по очистке склонов горы от мусора, который накапливается в течение года", — говорится в сообщении.
"Традиционная акция по уборке главной горы Европы превратилась в этом году в большой экологический праздник, который призван помочь объединиться тем, кому близки темы устойчивого развития и осознанного потребления", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
Акция по уборке склонов Эльбруса "Чистая гора" проходит с 2018 года. За три предыдущих субботника участники унесли с горы больше 50 тонн мусора.