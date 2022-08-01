https://ria.ru/20220801/dolina-1806327399.html
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы
Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:37
2022-08-01T12:37
2022-08-01T13:07
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михаил гуцериев
сергей соболев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы.Автором слов стал Михаил Гуцериев, а музыки – Сергей Соболь. Производством клипа занималась компания MAG Film, а автором идеи проекта стала Татьяна Тур. В сюжете показаны мини-истории из жизни разных людей в Москве. Эти истории собираются в небольшой фильм, создающих общую атмосферу видео.Ранее Долина впечатлила пользователей социальных сетей своим провокационным леопардовым нарядом.
https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, михаил гуцериев, сергей соболев, лариса долина
12:37 01.08.2022 (обновлено: 13:07 01.08.2022)
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн столицы "Бежит от скуки Москва"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы.
"Про Москву можно петь всегда! Москва - самый красивый город с многовековой историей и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то, что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре", – рассказала Долина.
Автором слов стал Михаил Гуцериев, а музыки – Сергей Соболь. Производством клипа занималась компания MAG Film, а автором идеи проекта стала Татьяна Тур. В сюжете показаны мини-истории из жизни разных людей в Москве. Эти истории собираются в небольшой фильм, создающих общую атмосферу видео.
Ранее Долина впечатлила
пользователей социальных сетей своим провокационным леопардовым нарядом.