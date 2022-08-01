Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы

"Про Москву можно петь всегда! Москва - самый красивый город с многовековой историей и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то, что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре", – рассказала Долина.