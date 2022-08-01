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Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220801/dolina-1806327399.html
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы
Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:37
2022-08-01T13:07
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
михаил гуцериев
сергей соболев
лариса долина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы.Автором слов стал Михаил Гуцериев, а музыки – Сергей Соболь. Производством клипа занималась компания MAG Film, а автором идеи проекта стала Татьяна Тур. В сюжете показаны мини-истории из жизни разных людей в Москве. Эти истории собираются в небольшой фильм, создающих общую атмосферу видео.Ранее Долина впечатлила пользователей социальных сетей своим провокационным леопардовым нарядом.
https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html
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знаменитости, шоу-бизнес, михаил гуцериев, сергей соболев, лариса долина
12:37 01.08.2022 (обновлено: 13:07 01.08.2022)
 
Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн Москвы

Долина и Зебелян выпустили клип на новый гимн столицы "Бежит от скуки Москва"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лариса Долина и финалист вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Гарик Зебелян выпустили клип на песню "Бежит от скуки Москва". Ее называют новым гимном столицы.

"Про Москву можно петь всегда! Москва - самый красивый город с многовековой историей и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то, что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре", – рассказала Долина.

Автором слов стал Михаил Гуцериев, а музыки – Сергей Соболь. Производством клипа занималась компания MAG Film, а автором идеи проекта стала Татьяна Тур. В сюжете показаны мини-истории из жизни разных людей в Москве. Эти истории собираются в небольшой фильм, создающих общую атмосферу видео.
Ранее Долина впечатлила пользователей социальных сетей своим провокационным леопардовым нарядом.
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