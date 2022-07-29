https://ria.ru/20220729/poplavskaya-1805838998.html

Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы

Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы - РИА Новости, 29.07.2022

Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы

Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:09

2022-07-29T14:09

2022-07-29T14:09

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

яна поплавская

лариса долина

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98334/81/983348111_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_3b61beabd1124617245844640cab1fcd.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой.А вот наряд Бузовой Поплавская обругала, она добавила, что в поющей ведущей "нет породы".В свою очередь, Бузова осталась своим костюмом довольна. По ее мнению, она "вернулась на сцену эффектно". В нем она выступила на шоу VK Fest. Ранее пользователи в социальных сетях обратили внимание на внешний вид Екатерины Варнавы, которая слишком сильно похудела.

https://ria.ru/20220726/rogov-1805147939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, яна поплавская, лариса долина, ольга бузова