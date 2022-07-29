https://ria.ru/20220729/poplavskaya-1805838998.html
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы - РИА Новости, 29.07.2022
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:09
2022-07-29T14:09
2022-07-29T14:09
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой.А вот наряд Бузовой Поплавская обругала, она добавила, что в поющей ведущей "нет породы".В свою очередь, Бузова осталась своим костюмом довольна. По ее мнению, она "вернулась на сцену эффектно". В нем она выступила на шоу VK Fest. Ранее пользователи в социальных сетях обратили внимание на внешний вид Екатерины Варнавы, которая слишком сильно похудела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, яна поплавская, лариса долина, ольга бузова
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
Яна Поплавская обругала Ольгу Бузову и похвалила Ларису Долину за "звериные" образы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой.
"Ну, наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить "леопард", достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая", – написала Поплавская о Долиной.
А вот наряд Бузовой Поплавская обругала, она добавила, что в поющей ведущей "нет породы".
"Другая натянет на себя "леопард", а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только "пенисы" на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой", – заключила Яна.
В свою очередь, Бузова осталась своим костюмом довольна. По ее мнению, она "вернулась на сцену эффектно". В нем она выступила на шоу VK Fest.
Ранее пользователи в социальных сетях обратили внимание на внешний вид Екатерины Варнавы, которая слишком сильно похудела
.