Рейтинг@Mail.ru
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220729/poplavskaya-1805838998.html
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы - РИА Новости, 29.07.2022
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы
Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:09
2022-07-29T14:09
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
яна поплавская
лариса долина
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98334/81/983348111_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_3b61beabd1124617245844640cab1fcd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой.А вот наряд Бузовой Поплавская обругала, она добавила, что в поющей ведущей "нет породы".В свою очередь, Бузова осталась своим костюмом довольна. По ее мнению, она "вернулась на сцену эффектно". В нем она выступила на шоу VK Fest. Ранее пользователи в социальных сетях обратили внимание на внешний вид Екатерины Варнавы, которая слишком сильно похудела.
https://ria.ru/20220726/rogov-1805147939.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98334/81/983348111_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_14552a62377294aef7fc9df40a602306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, яна поплавская, лариса долина, ольга бузова
14:09 29.07.2022
 
Поплавская обругала Бузову и похвалила Долину за "звериные" образы

Яна Поплавская обругала Ольгу Бузову и похвалила Ларису Долину за "звериные" образы

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актриса Яна Поплавская сравнила похожие наряды двух звезд: леопардовый комбинезон Ларисы Долиной она поставила в пример тигриному образу Ольги Бузовой.

"Ну, наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить "леопард", достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая", – написала Поплавская о Долиной.

© Лариса Долина/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
© Лариса Долина/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
А вот наряд Бузовой Поплавская обругала, она добавила, что в поющей ведущей "нет породы".

"Другая натянет на себя "леопард", а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только "пенисы" на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой", – заключила Яна.

© Фото : Ольга БузоваОльга Бузова в костюме тигра
Ольга Бузова в костюме тигра - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Ольга Бузова
Ольга Бузова в костюме тигра
В свою очередь, Бузова осталась своим костюмом довольна. По ее мнению, она "вернулась на сцену эффектно". В нем она выступила на шоу VK Fest.
Ранее пользователи в социальных сетях обратили внимание на внешний вид Екатерины Варнавы, которая слишком сильно похудела.
Кадр из видео Премия RU.TV 2022 | обзор звездных нарядов на красной дорожке
26 июля, 19:01Шоубиз
Рогов сравнил певицу Жасмин со свиньей из "Ну, погоди!"
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЯна ПоплавскаяЛариса ДолинаОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала