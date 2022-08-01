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Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/dnr-1806488244.html
Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР
Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР
Заявления Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики являются попыткой снизить легитимность... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:26
2022-08-01T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
владимир зеленский
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики являются попыткой снизить легитимность будущего референдума о вхождении ДНР в состав РФ, заявил глава республики Денис Пушилин.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов."Если расценивать любые шаги украинского режима, то в последнюю очередь они нацелены на интересы мирного гражданского населения, тем более Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "России 24", комментируя заявления Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий ДНР.По мнению Пушилина, подобные инициативы Зеленского являются попыткой снизить легитимность будущего референдума на территории ДНР. "Когда эти населенные пункты будут освобождены в рамках ДНР, он скажет, что там людей не было, какой там был референдум? ... Отнюдь это не забота о гражданском населении", - заявил также Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
17:26 01.08.2022
 
Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР

Пушилин: Зеленский, эвакуируя людей, хочет снизить легитимность референдума в ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики являются попыткой снизить легитимность будущего референдума о вхождении ДНР в состав РФ, заявил глава республики Денис Пушилин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
"Если расценивать любые шаги украинского режима, то в последнюю очередь они нацелены на интересы мирного гражданского населения, тем более Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "России 24", комментируя заявления Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий ДНР.
По мнению Пушилина, подобные инициативы Зеленского являются попыткой снизить легитимность будущего референдума на территории ДНР. "Когда эти населенные пункты будут освобождены в рамках ДНР, он скажет, что там людей не было, какой там был референдум? ... Отнюдь это не забота о гражданском населении", - заявил также Пушилин.
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