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Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР

Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Пушилин заявил о желании Зеленского снизить легитимность референдума в ДНР

Заявления Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики являются попыткой снизить легитимность... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:26

2022-08-01T17:26

2022-08-01T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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владимир зеленский

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики являются попыткой снизить легитимность будущего референдума о вхождении ДНР в состав РФ, заявил глава республики Денис Пушилин.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов."Если расценивать любые шаги украинского режима, то в последнюю очередь они нацелены на интересы мирного гражданского населения, тем более Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "России 24", комментируя заявления Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий ДНР.По мнению Пушилина, подобные инициативы Зеленского являются попыткой снизить легитимность будущего референдума на территории ДНР. "Когда эти населенные пункты будут освобождены в рамках ДНР, он скажет, что там людей не было, какой там был референдум? ... Отнюдь это не забота о гражданском населении", - заявил также Пушилин.

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр