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В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией
В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией - РИА Новости, 01.08.2022
В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией
Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:47
2022-08-01T19:47
2022-08-01T20:11
чай
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
росчайкофе
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник Ekaterra сообщила РИА Новости, что уходит с российского рынка. Так, в стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа."Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", - считает Минсельхоз.По данным ассоциации "Росчайкофе", которые приводятся в сообщении, основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом."Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей", - уверено министерство.
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чай, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, росчайкофе
Материал дополняется
19:47 01.08.2022 (обновлено: 20:11 01.08.2022)
В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией
Минсельхоз: мощности производителей чая полностью обеспечивают страну чайной продукцией