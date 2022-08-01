https://ria.ru/20220801/chay-1806525224.html

В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией

В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией - РИА Новости, 01.08.2022

В России достаточно мощностей для обеспечения страны чайной продукцией

Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:47

2022-08-01T19:47

2022-08-01T20:11

чай

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

росчайкофе

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мощности производителей чая РФ полностью обеспечивают страну чайной продукцией, а уход компании Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) даст им дополнительные возможности, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник Ekaterra сообщила РИА Новости, что уходит с российского рынка. Так, в стране к концу года перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа."Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", - считает Минсельхоз.По данным ассоциации "Росчайкофе", которые приводятся в сообщении, основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом."Их мощности позволяют в полном объеме обеспечивать отечественных потребителей", - уверено министерство.

https://ria.ru/20220521/tea-1789549447.html

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чай, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, росчайкофе