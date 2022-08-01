Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"
Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии" ради успеха обменной сделки
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран об обмене заключенными.
В интервью CNN он с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки, в результате которой его подзащитный обрел бы свободу.
"Считаю ли я так? Надеюсь ли я? Абсолютно, да. Смотрите, тут нет секрета. Они уже несколько лет хотят его возвращения. Они десятилетия пытались его вернуть. Тайны из этого они не делают", - ответил Зиссу на вопрос, верит ли он в возможность сделки, куда бы с американской стороны был включен только Бут.
"Худшее из того, что здесь происходит, - это слишком много того, что я называю мегафонной дипломатией со стороны США. Русские ведут себя очень тихо, но с американской стороны множество людей по той или иной причине высказываются об этом... Я имею в виду, что ребят из правительства на самом деле не стоило бы обсуждать это (на публике)", - сказал он.
Власти США публично объявили, что в стремлении вернуть на родину Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж, сделали России "серьезное предложение", но отказываются подтверждать сообщения местных СМИ о готовности выпустить из тюрьмы Бута. Россиянин, который находится под стражей с 2008 года, отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.
США признают, что их предложение по поводу заключенных до сих пор не принято Россией, которая призывает продолжать диалог в режиме "тихой дипломатии". В пятницу тема обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения судов были отменены. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.