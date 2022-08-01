https://ria.ru/20220801/but-1806476256.html

Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"

Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии" - РИА Новости, 01.08.2022

Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"

Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

виктор бут

сша

россия

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран об обмене заключенными.В интервью CNN он с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки, в результате которой его подзащитный обрел бы свободу."Считаю ли я так? Надеюсь ли я? Абсолютно, да. Смотрите, тут нет секрета. Они уже несколько лет хотят его возвращения. Они десятилетия пытались его вернуть. Тайны из этого они не делают", - ответил Зиссу на вопрос, верит ли он в возможность сделки, куда бы с американской стороны был включен только Бут."Худшее из того, что здесь происходит, - это слишком много того, что я называю мегафонной дипломатией со стороны США. Русские ведут себя очень тихо, но с американской стороны множество людей по той или иной причине высказываются об этом... Я имею в виду, что ребят из правительства на самом деле не стоило бы обсуждать это (на публике)", - сказал он.Власти США публично объявили, что в стремлении вернуть на родину Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж, сделали России "серьезное предложение", но отказываются подтверждать сообщения местных СМИ о готовности выпустить из тюрьмы Бута. Россиянин, который находится под стражей с 2008 года, отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.США признают, что их предложение по поводу заключенных до сих пор не принято Россией, которая призывает продолжать диалог в режиме "тихой дипломатии". В пятницу тема обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения судов были отменены. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/obmen-1806002787.html

https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html

https://ria.ru/20220730/obmen-1806150523.html

сша

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, сша, россия, таиланд