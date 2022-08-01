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Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии" - РИА Новости, 01.08.2022
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Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"
Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии" - РИА Новости, 01.08.2022
Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:56
2022-08-01T16:56
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
виктор бут
сша
россия
таиланд
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран об обмене заключенными.В интервью CNN он с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки, в результате которой его подзащитный обрел бы свободу."Считаю ли я так? Надеюсь ли я? Абсолютно, да. Смотрите, тут нет секрета. Они уже несколько лет хотят его возвращения. Они десятилетия пытались его вернуть. Тайны из этого они не делают", - ответил Зиссу на вопрос, верит ли он в возможность сделки, куда бы с американской стороны был включен только Бут."Худшее из того, что здесь происходит, - это слишком много того, что я называю мегафонной дипломатией со стороны США. Русские ведут себя очень тихо, но с американской стороны множество людей по той или иной причине высказываются об этом... Я имею в виду, что ребят из правительства на самом деле не стоило бы обсуждать это (на публике)", - сказал он.Власти США публично объявили, что в стремлении вернуть на родину Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж, сделали России "серьезное предложение", но отказываются подтверждать сообщения местных СМИ о готовности выпустить из тюрьмы Бута. Россиянин, который находится под стражей с 2008 года, отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.США признают, что их предложение по поводу заключенных до сих пор не принято Россией, которая призывает продолжать диалог в режиме "тихой дипломатии". В пятницу тема обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения судов были отменены. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/obmen-1806002787.html
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сша
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, сша, россия, таиланд
16:56 01.08.2022
 
Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии"

Адвокат Бута призвал США отказаться от "мегафонной дипломатии" ради успеха обменной сделки

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута Стив Зиссу призвал американские власти прекратить "мегафонную дипломатию", вредную для переговоров двух стран об обмене заключенными.
В интервью CNN он с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки, в результате которой его подзащитный обрел бы свободу.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 22:43В мире
СМИ: Россия запросила у США для обмена второго россиянина
"Считаю ли я так? Надеюсь ли я? Абсолютно, да. Смотрите, тут нет секрета. Они уже несколько лет хотят его возвращения. Они десятилетия пытались его вернуть. Тайны из этого они не делают", - ответил Зиссу на вопрос, верит ли он в возможность сделки, куда бы с американской стороны был включен только Бут.
"Худшее из того, что здесь происходит, - это слишком много того, что я называю мегафонной дипломатией со стороны США. Русские ведут себя очень тихо, но с американской стороны множество людей по той или иной причине высказываются об этом... Я имею в виду, что ребят из правительства на самом деле не стоило бы обсуждать это (на публике)", - сказал он.
Власти США публично объявили, что в стремлении вернуть на родину Бриттни Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж, сделали России "серьезное предложение", но отказываются подтверждать сообщения местных СМИ о готовности выпустить из тюрьмы Бута. Россиянин, который находится под стражей с 2008 года, отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 20:44
Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер
США признают, что их предложение по поводу заключенных до сих пор не принято Россией, которая призывает продолжать диалог в режиме "тихой дипломатии". В пятницу тема обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения судов были отменены. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 22:31
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией
 
В миреБриттни ГрайнерПол УиланВиктор БутСШАРоссияТаиланд
 
 
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