https://ria.ru/20220801/briks-1806305196.html

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.08.2022

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит канал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T01:12

2022-08-01T01:12

2022-08-01T01:56

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит канал Al Mayadeen.Сейчас в экономическое объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.В июле о готовности в ближайшей перспективе подать заявку на членство в этом форуме рассказал в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.Глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь ранее сообщал, что "в двери БРИКС стучат" в том числе и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.

https://ria.ru/20220716/briks-1802980102.html

россия

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юар

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в мире, россия, китай, брикс, алжир (республика), индия, бразилия, юар