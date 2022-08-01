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Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.08.2022
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Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.08.2022
Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит канал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:12
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит канал Al Mayadeen.Сейчас в экономическое объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.В июле о готовности в ближайшей перспективе подать заявку на членство в этом форуме рассказал в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.Глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь ранее сообщал, что "в двери БРИКС стучат" в том числе и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.
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в мире, россия, китай, брикс, алжир (республика), индия, бразилия, юар
01:12 01.08.2022 (обновлено: 01:56 01.08.2022)
 
Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Первенцев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. Его слова приводит канал Al Mayadeen.

"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации", — отметил Теббун.

Сейчас в экономическое объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
В июле о готовности в ближайшей перспективе подать заявку на членство в этом форуме рассказал в интервью РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
Глава департамента по международным экономическим делам МИД КНР Ли Кэсинь ранее сообщал, что "в двери БРИКС стучат" в том числе и Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, а также Аргентина.
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