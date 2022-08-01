https://ria.ru/20220801/bakatin-1806433269.html

Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ

Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ - РИА Новости, 01.08.2022

Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ

Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:49

2022-08-01T14:49

2022-08-01T14:49

политика

ссср

россия

комитет государственной безопасности ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Бакатин умер на 85-м году жизни.По его словам, на внешнем контуре он нещадно боролся "за глобальное реформирование КГБ", возвращаясь на Лубянку, убеждал подчиненных в своей верности чекистским традициям. "Говорил, все, что я рассказываю журналистам о моих планах по реформированию КГБ, делаю с единственной целью - отвести удар от органов безопасности. На самом деле, я буду верен всему тому, что дорого поколениям чекистов, буду следовать традициям, заложенным Дзержинским и Андроповым", - привел сенатор слова Бакатина.В 1992 году он издал книгу "Избавление от КГБ" и уже всем сомневающимся стало ясно: что правду он говорил именно журналистам и "пятой колонне", а лгал исключительно чекистам, добавил Джабаров."Был ещё страшный грех предательства. Передача председателем КГБ СССР американским спецслужбам секретных материалов, касающихся здания посольства в Москве. Причем, когда впоследствии Бакатина об этом спросили журналисты, ответ был такой: если бы это сделал оперативный сотрудник, то это было бы изменой Родине, а когда это делает председатель КГБ СССР, то это надо расценивать как политический шаг, направленный на кардинальное улучшение наших отношений с Вашингтоном", - написал политик."Ну, что ж, мы видим, как "улучшились" наши отношения с США за последующие 30 лет", - констатировал Джабаров.Сенатор напомнил изречение – "о мертвых только хорошо или ничего… кроме правды". "Каплю правды о последнем председателе КГБ я и пытался донести до читателей своего канала. Господь ему судья", - заключил политик.

https://ria.ru/20211203/spetssluzhby-1761942635.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, россия, комитет государственной безопасности ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, владимир джабаров