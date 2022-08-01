Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ
Сенатор Джабаров: чекисты были убеждены в том, что Бакатин уничтожил КГБ СССР
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Бакатин умер на 85-м году жизни.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин
Председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин
"Умер Вадим Бакатин. Последний председатель КГБ СССР. У всех, кто служил в органах государственной безопасности в период развала Советского Союза, сложилось твердое убеждение, что Бакатин - один из главных исполнителей уничтожения самой мощной спецслужбы в мире того периода - КГБ СССР", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, на внешнем контуре он нещадно боролся "за глобальное реформирование КГБ", возвращаясь на Лубянку, убеждал подчиненных в своей верности чекистским традициям. "Говорил, все, что я рассказываю журналистам о моих планах по реформированию КГБ, делаю с единственной целью - отвести удар от органов безопасности. На самом деле, я буду верен всему тому, что дорого поколениям чекистов, буду следовать традициям, заложенным Дзержинским и Андроповым", - привел сенатор слова Бакатина.
В 1992 году он издал книгу "Избавление от КГБ" и уже всем сомневающимся стало ясно: что правду он говорил именно журналистам и "пятой колонне", а лгал исключительно чекистам, добавил Джабаров.
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"Был ещё страшный грех предательства. Передача председателем КГБ СССР американским спецслужбам секретных материалов, касающихся здания посольства в Москве. Причем, когда впоследствии Бакатина об этом спросили журналисты, ответ был такой: если бы это сделал оперативный сотрудник, то это было бы изменой Родине, а когда это делает председатель КГБ СССР, то это надо расценивать как политический шаг, направленный на кардинальное улучшение наших отношений с Вашингтоном", - написал политик.
"Ну, что ж, мы видим, как "улучшились" наши отношения с США за последующие 30 лет", - констатировал Джабаров.
Сенатор напомнил изречение – "о мертвых только хорошо или ничего… кроме правды". "Каплю правды о последнем председателе КГБ я и пытался донести до читателей своего канала. Господь ему судья", - заключил политик.
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