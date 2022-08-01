Рейтинг@Mail.ru
Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/bakatin-1806433269.html
Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ
Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ - РИА Новости, 01.08.2022
Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ
Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:49
2022-08-01T14:49
политика
ссср
россия
комитет государственной безопасности ссср
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598216442_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_4b96f1b65d88dd10db85b58660a1d981.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Бакатин умер на 85-м году жизни.По его словам, на внешнем контуре он нещадно боролся "за глобальное реформирование КГБ", возвращаясь на Лубянку, убеждал подчиненных в своей верности чекистским традициям. "Говорил, все, что я рассказываю журналистам о моих планах по реформированию КГБ, делаю с единственной целью - отвести удар от органов безопасности. На самом деле, я буду верен всему тому, что дорого поколениям чекистов, буду следовать традициям, заложенным Дзержинским и Андроповым", - привел сенатор слова Бакатина.В 1992 году он издал книгу "Избавление от КГБ" и уже всем сомневающимся стало ясно: что правду он говорил именно журналистам и "пятой колонне", а лгал исключительно чекистам, добавил Джабаров."Был ещё страшный грех предательства. Передача председателем КГБ СССР американским спецслужбам секретных материалов, касающихся здания посольства в Москве. Причем, когда впоследствии Бакатина об этом спросили журналисты, ответ был такой: если бы это сделал оперативный сотрудник, то это было бы изменой Родине, а когда это делает председатель КГБ СССР, то это надо расценивать как политический шаг, направленный на кардинальное улучшение наших отношений с Вашингтоном", - написал политик."Ну, что ж, мы видим, как "улучшились" наши отношения с США за последующие 30 лет", - констатировал Джабаров.Сенатор напомнил изречение – "о мертвых только хорошо или ничего… кроме правды". "Каплю правды о последнем председателе КГБ я и пытался донести до читателей своего канала. Господь ему судья", - заключил политик.
https://ria.ru/20211203/spetssluzhby-1761942635.html
https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598216442_330:117:2905:2048_1920x0_80_0_0_aa684a54b34d9c867e3c63e011fd17d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ссср, россия, комитет государственной безопасности ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, владимир джабаров
14:49 01.08.2022
 
Сенатор обвинил умершего Бакатина в развале КГБ

Сенатор Джабаров: чекисты были убеждены в том, что Бакатин уничтожил КГБ СССР

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПамятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Последний глава КГБ Вадим Бакатин сделал многое для развала системы госбезопасности СССР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Бакатин умер на 85-м году жизни.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин
Председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза Вадим Бакатин

"Умер Вадим Бакатин. Последний председатель КГБ СССР. У всех, кто служил в органах государственной безопасности в период развала Советского Союза, сложилось твердое убеждение, что Бакатин - один из главных исполнителей уничтожения самой мощной спецслужбы в мире того периода - КГБ СССР", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, на внешнем контуре он нещадно боролся "за глобальное реформирование КГБ", возвращаясь на Лубянку, убеждал подчиненных в своей верности чекистским традициям. "Говорил, все, что я рассказываю журналистам о моих планах по реформированию КГБ, делаю с единственной целью - отвести удар от органов безопасности. На самом деле, я буду верен всему тому, что дорого поколениям чекистов, буду следовать традициям, заложенным Дзержинским и Андроповым", - привел сенатор слова Бакатина.
В 1992 году он издал книгу "Избавление от КГБ" и уже всем сомневающимся стало ясно: что правду он говорил именно журналистам и "пятой колонне", а лгал исключительно чекистам, добавил Джабаров.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 03:19
Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
"Был ещё страшный грех предательства. Передача председателем КГБ СССР американским спецслужбам секретных материалов, касающихся здания посольства в Москве. Причем, когда впоследствии Бакатина об этом спросили журналисты, ответ был такой: если бы это сделал оперативный сотрудник, то это было бы изменой Родине, а когда это делает председатель КГБ СССР, то это надо расценивать как политический шаг, направленный на кардинальное улучшение наших отношений с Вашингтоном", - написал политик.
"Ну, что ж, мы видим, как "улучшились" наши отношения с США за последующие 30 лет", - констатировал Джабаров.
Сенатор напомнил изречение – "о мертвых только хорошо или ничего… кроме правды". "Каплю правды о последнем председателе КГБ я и пытался донести до читателей своего канала. Господь ему судья", - заключил политик.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 04:08
Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
 
ПолитикаСССРРоссияКомитет государственной безопасности СССРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала