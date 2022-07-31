В Белоруссии заявили, что страна не планирует экспорт зерна
Глава Минсельхоза Белоруссии Брыло заявил, что страна не будет экспортировать зерно
Сбор урожая пшеницы . Архивное фото
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло заявил, что несмотря на ожидаемый хороший урожай, республика не будет экспортировать зерно.
"Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась (его) экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства", - сказал министр в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что прогнозируется рост объема производства в агропромышленной сфере, в частности, ожидается рост объемов производства молока, мяса. "Для этого нужны корма в том числе, и комбикорма, основой этого является зерновая группа. Поэтому, наверное, прежде всего (стоит задача – ред.) – обеспечение своего животноводства и, конечно, продукты питания для наших людей", - заявил Брыло.
По словам министра, Белоруссия нацелена не на экспорт зерна, а на продажу конечной продукции в виде молока, мясных изделий и прочего. "Перед нами стоят достаточно серьезные задачи, поставленные правительством страны: 7,8 миллиарда долларов (экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году – ред.). Это надо добавить к уровню прошлого года более одного миллиарда. Это существенная цифра. Поэтому для нас очень важно продать конечный продукт – в виде молочной продукции, мясной продукции и так далее", - констатировал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в этом году в стране могут собрать около 10 миллионов тонн зерна, включая кукурузу и рапс. До этого, в начале июля, Лукашенко заявлял, что в мире существует риск голода, поэтому важно сохранить и убрать без потерь урожай сельхозкультур. Он подчеркивал, что в текущих условиях потери урожая следует расценивать как экономическую диверсию. Тогда же президент отмечал, что, несмотря на ожидаемый хороший урожай, экспортировать зерновые Белоруссия не будет, хотя может: зерно, подчеркнул глава государства, необходимо направить в сферу животноводства, чтобы получить более выгодные с точки зрения продажи мясо и молоко.