09:58 31.07.2022 (обновлено: 17:08 31.07.2022)
Володин назвал законы, вступающие в силу в августе
Спикер Госдумы Володин сообщил об увеличении с августа пенсий работающих пенсионеров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.
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ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.
Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.
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