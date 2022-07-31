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Володин назвал законы, вступающие в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2022
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Володин назвал законы, вступающие в силу в августе
Володин назвал законы, вступающие в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2022
Володин назвал законы, вступающие в силу в августе
В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:58
2022-07-31T17:08
общество
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.Кроме того, с августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг. Возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pensii-1803040505.html
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общество, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин
09:58 31.07.2022 (обновлено: 17:08 31.07.2022)
 
Володин назвал законы, вступающие в силу в августе

Спикер Госдумы Володин сообщил об увеличении с августа пенсий работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Стало известно, кому повысят пенсию в августе
Кроме того, с августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг. Возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.
Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.
Охотник - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Вячеслав Володин
 
 
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