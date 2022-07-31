https://ria.ru/20220731/zakony-1806179529.html

Володин назвал законы, вступающие в силу в августе

Володин назвал законы, вступающие в силу в августе - РИА Новости, 31.07.2022

Володин назвал законы, вступающие в силу в августе

В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:58

2022-07-31T09:58

2022-07-31T17:08

общество

россия

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

вячеслав володин

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.Кроме того, с августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг. Возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pensii-1803040505.html

https://ria.ru/20220714/okhota-1802467573.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин