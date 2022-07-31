https://ria.ru/20220731/zaderzhanie-1806299108.html

В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ

В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ

Во время вечерних праздничных мероприятий на Дворцовой площади в рамках Дня Военно-Морского Флота был задержан мужчина, который проявлял агрессию, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T23:24

2022-07-31T23:24

2022-07-31T23:26

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день военно-морского флота рф

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153342/58/1533425885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e252819cc00cb076bac2b43f8941120e.jpg

.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Во время вечерних праздничных мероприятий на Дворцовой площади в рамках Дня Военно-Морского Флота был задержан мужчина, который проявлял агрессию, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти."Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали агрессивно настроенного мужчину", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.Внимание на неадекватно настроенного мужчину обратила женщина, которая обратилась к росгвардейцам. Она сказала им, как сообщает пресс-служба, что в центре Дворцовой площади неизвестный мужчина ведёт себя агрессивно по отношению к другим отдыхающим и бросается на них."Патруль Росгвардии выдвинулся на место, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина начал оскорблять росгвардейцев и активно оказывать им сопротивление", - добавили в пресс-службе управления.В результате мужчина был задержан с применением наручников и передан полиции.

https://ria.ru/20220731/plakat-1806271042.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день военно-морского флота рф, санкт-петербург