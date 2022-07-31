В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ

В Петербурге Росгвардия задержала агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ
В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.
В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.
Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.
Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.
Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.
Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.
В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.
В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.
Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".
Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".
Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".
Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".
В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.
В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.
Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.
Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.
Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.
Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.
С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.
С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.
На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.
На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.
Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.
Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.
В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.
Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.
Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.
В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.
Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".
Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".
В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.
Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.
Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.
С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.
На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.
Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.