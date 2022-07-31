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В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ
В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ
Во время вечерних праздничных мероприятий на Дворцовой площади в рамках Дня Военно-Морского Флота был задержан мужчина, который проявлял агрессию, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T23:24
2022-07-31T23:26
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день военно-морского флота рф
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.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Во время вечерних праздничных мероприятий на Дворцовой площади в рамках Дня Военно-Морского Флота был задержан мужчина, который проявлял агрессию, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти."Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали агрессивно настроенного мужчину", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.Внимание на неадекватно настроенного мужчину обратила женщина, которая обратилась к росгвардейцам. Она сказала им, как сообщает пресс-служба, что в центре Дворцовой площади неизвестный мужчина ведёт себя агрессивно по отношению к другим отдыхающим и бросается на них."Патруль Росгвардии выдвинулся на место, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина начал оскорблять росгвардейцев и активно оказывать им сопротивление", - добавили в пресс-службе управления.В результате мужчина был задержан с применением наручников и передан полиции.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день военно-морского флота рф, санкт-петербург
23:24 31.07.2022 (обновлено: 23:26 31.07.2022)
 
В Петербурге задержали агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ

В Петербурге Росгвардия задержала агрессивного мужчину во время празднования Дня ВМФ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардия. Архивное фото
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.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Во время вечерних праздничных мероприятий на Дворцовой площади в рамках Дня Военно-Морского Флота был задержан мужчина, который проявлял агрессию, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
"Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали агрессивно настроенного мужчину", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
19:39
В Тюмени обнаружили плакат ко Дню ВМФ с изображением авианосца США
Внимание на неадекватно настроенного мужчину обратила женщина, которая обратилась к росгвардейцам. Она сказала им, как сообщает пресс-служба, что в центре Дворцовой площади неизвестный мужчина ведёт себя агрессивно по отношению к другим отдыхающим и бросается на них.
"Патруль Росгвардии выдвинулся на место, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина начал оскорблять росгвардейцев и активно оказывать им сопротивление", - добавили в пресс-службе управления.
В результате мужчина был задержан с применением наручников и передан полиции.
"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков и корвет Меркурий на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
1 из 15

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

Моряки малого противолодочного корабля МПК-221 на параде во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России
2 из 15

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
3 из 15

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 15

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
5 из 15

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

Празднование Дня ВМФ в регионах России
6 из 15

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
7 из 15

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

Штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
8 из 15

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
9 из 15

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
10 из 15

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
11 из 15

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
12 из 15

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
13 из 15

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
14 из 15

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
15 из 15

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 15

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 15

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 15

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 15

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 15

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
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