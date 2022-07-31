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"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ
"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ
РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:03
2022-07-31T19:27
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вмф рф, фото, фото
15:03 31.07.2022 (обновлено: 19:27 31.07.2022)
 

"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ

Читать ria.ru в
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков и корвет Меркурий на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
1 из 15

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

Моряки малого противолодочного корабля МПК-221 на параде во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России
2 из 15

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
3 из 15

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 15

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
5 из 15

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

Празднование Дня ВМФ в регионах России
6 из 15

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
7 из 15

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

Штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
8 из 15

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
9 из 15

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
10 из 15

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
11 из 15

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
12 из 15

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
13 из 15

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
14 из 15

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
15 из 15

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

© РИА Новости / РИА Новости
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ВМФ РФФото
 
 
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