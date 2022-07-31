https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html

Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер

Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер - РИА Новости, 31.07.2022

Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не считает "очень удачной" идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:44

2022-07-31T20:44

2022-07-31T20:44

в мире

виктор бут

пол уилан

энтони блинкен

россия

сша

таиланд

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не считает "очень удачной" идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.Американская администрация указывала, что в стремлении вернуть на родину Грайнер, которую судят в РФ за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж, сделала России "серьезное предложение", но отказывается подтверждать сообщения местных СМИ, что со своей стороны готова выпустить из тюрьмы Бута. Россиянин, который находится под стражей с 2008 года, отвергает предъявленные ему в США обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма."Она (Грайнер) знала, что туда (в Россию) не стоит ездить нагруженной наркотиками, а она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?" - цитирует Трампа телеканал Fox News. "Они (в России) не любят наркотики", - добавил Трамп.У Грайнер при въезде в РФ было обнаружено наркосодержащее гашишное масло, она признала это в суде. В США баскетболистке присвоен статус лица, неправомерно удерживаемого за рубежом.США признают, что их предложение по поводу заключенных до сих пор не принято Россией, которая призывает продолжать диалог в режиме "тихой дипломатии". В пятницу тема обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку еще одного соотечественника - Вадима Красикова.Против обмена Грайнер на Бута высказался и Майк Помпео, который при Трампе руководил госдепартаментом. "Предложение подобного размена создает опасный прецедент", - сказал он Fox News.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения судов были отменены. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220730/obmen-1806150523.html

https://ria.ru/20220729/obmen-1805742120.html

https://ria.ru/20220727/tramp-1805239400.html

россия

сша

таиланд

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