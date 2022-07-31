Спецоперация, 31 июля: Россия призвала ООН расследовать обстрел в Еленовке
Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Для расследования обстрела СИЗО в Еленовке приглашены эксперты ООН и МККК, сообщили в воскресенье в Минобороны, украинские боевики обстреляли с дрона здание штаба Черноморского флота в Севастополе, кроме того, по данным официального представителя президента Турции Ибрагим Калына, отправка первого корабля с украинским зерном может состояться 1 августа.
Ход операции
Россия призвала экспертов ООН и Красного Креста для расследования удара Киева по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, рассказали в ведомстве.
В общей сложности, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1649 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России.
Украинское зерно
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.
"Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", - приводит слова Калына турецкая газета Star.
Обстрел Еленовки
Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обстрел украинскими боевиками СИЗО в Еленовке. По его мнению, ООН не должна уклоняться от осуждения обстрела украинскими войсками СИЗО в Еленовке. Дипломат также сообщил, что российская миссия сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу о наличии у российской стороны неопровержимых доказательств ответственности Украины за данный обстрел. Кроме того, он подчеркнул, что РФ начинает международное расследование.
Удар БПЛА по Севастополю
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что на здание штаба Черноморского флота в Севастополе совершил атаку, по предварительным данным, украинский беспилотник. В результате нападения 5 человек было ранено, заявил губернатор. Все праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота РФ, отменены по соображениям безопасности, в городе объявлен желтый уровень террористической опасности.