https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806284156.html

Спецоперация, 31 июля: Россия призвала ООН расследовать обстрел в Еленовке

Спецоперация, 31 июля: Россия призвала ООН расследовать обстрел в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022

Спецоперация, 31 июля: Россия призвала ООН расследовать обстрел в Еленовке

Для расследования обстрела СИЗО в Еленовке приглашены эксперты ООН и МККК, сообщили в воскресенье в Минобороны, украинские боевики обстреляли с дрона здание... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:03

2022-07-31T21:03

2022-07-31T21:03

ибрагим калын

антониу гутерреш

россия

украина

вооруженные силы рф

севастополь

оон

красный крест

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Для расследования обстрела СИЗО в Еленовке приглашены эксперты ООН и МККК, сообщили в воскресенье в Минобороны, украинские боевики обстреляли с дрона здание штаба Черноморского флота в Севастополе, кроме того, по данным официального представителя президента Турции Ибрагим Калына, отправка первого корабля с украинским зерном может состояться 1 августа.Ход операцииРоссия призвала экспертов ООН и Красного Креста для расследования удара Киева по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ был нанесен удар по пункту дислокации 72-й механизированной бригады армии Украины, уничтожены до 50 военнослужащих, 2 гаубицы, 10 единиц военной техники.Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.Согласно информации пресс-службы минобороны, ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования "Кракен" в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 13 пунктов управления противника в ДНР, живую силу в 227 районах, рассказали в ведомстве.В общей сложности, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1649 украинских беспилотников, заявили в воскресенье в Минобороны России.Украинское зерноОфициальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа."Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", - приводит слова Калына турецкая газета Star.Обстрел ЕленовкиПервый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обстрел украинскими боевиками СИЗО в Еленовке. По его мнению, ООН не должна уклоняться от осуждения обстрела украинскими войсками СИЗО в Еленовке. Дипломат также сообщил, что российская миссия сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу о наличии у российской стороны неопровержимых доказательств ответственности Украины за данный обстрел. Кроме того, он подчеркнул, что РФ начинает международное расследование.Удар БПЛА по СевастополюГубернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что на здание штаба Черноморского флота в Севастополе совершил атаку, по предварительным данным, украинский беспилотник. В результате нападения 5 человек было ранено, заявил губернатор. Все праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота РФ, отменены по соображениям безопасности, в городе объявлен желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220731/zerno-1806262723.html

https://ria.ru/20220731/elenovka-1806273900.html

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ибрагим калын, антониу гутерреш, россия, украина, вооруженные силы рф, севастополь, оон, красный крест