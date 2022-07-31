https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806163658.html

Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации

Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022

Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации

География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T05:48

2022-07-31T05:48

2022-07-31T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

николаевская область

одесская область

запорожская область

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Конечно, спецоперация может быть расширена", — сказал Стремоусов.По его мнению, освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

херсонская область

николаевская область

одесская область

запорожская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, херсонская область , николаевская область, одесская область, запорожская область, днепропетровская область, кирилл стремоусов