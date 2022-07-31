Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806163658.html
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации
География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:48
2022-07-31T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
николаевская область
одесская область
запорожская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Конечно, спецоперация может быть расширена", — сказал Стремоусов.По его мнению, освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
херсонская область
николаевская область
одесская область
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , николаевская область, одесская область, запорожская область, днепропетровская область, кирилл стремоусов
05:48 31.07.2022 (обновлено: 13:43 31.07.2022)
 
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов выступил за расширение географии спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Конечно, спецоперация может быть расширена", — сказал Стремоусов.
По его мнению, освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.

"В большой перспективе, я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнеры", — подчеркнул Стремоусов.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьНиколаевская областьОдесская областьЗапорожская областьДнепропетровская областьКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала