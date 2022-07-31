https://ria.ru/20220731/spetsoperatsiya-1806163658.html
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 31.07.2022
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации
География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:48
2022-07-31T05:48
2022-07-31T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
николаевская область
одесская область
запорожская область
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. География специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Конечно, спецоперация может быть расширена", — сказал Стремоусов.По его мнению, освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, херсонская область , николаевская область, одесская область, запорожская область, днепропетровская область, кирилл стремоусов
05:48 31.07.2022 (обновлено: 13:43 31.07.2022)
Власти Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов выступил за расширение географии спецоперации