https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом - РИА Новости, 31.07.2022
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:43
2022-07-31T13:43
2022-07-31T13:43
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
екатерина алтабаева
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на Украине нужно довести до полной победы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Мы имеем дело с террористическим государством Украина. Сегодня совершен очередной террористический акт. Вызовы, подобные сегодняшнему, не только не снижают моральный дух, а наоборот, укрепляют нас в понимании того, что с террористическим государством нужно бороться до полной победы. То, что происходит, это вызов всем россиянам", - сказала РИА Новости Алтабаева.По ее словам, в Севастополе спокойная нормальная атмосфера, люди с понимаем отнеслись к тому, что праздничные мероприятия пришлось отменить из соображений безопасности."Мы ждем того момента, когда мы победим и все наши праздники будут проведены в прежнем, а может даже и большом масштабе. Настроение у нас боевое", - подчеркнула сенатор.Алтабаева также отметила, что, несмотря на атаку, штаб ЧФ работает в нормальном режиме."Мы поддерживаем Черноморский флот, уверены в его боеспособности. Он всегда был надежным щитом на южных рубежах нашего отечества", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806192932.html
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, екатерина алтабаева, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
Сенатор от Севастополя Алтабаева назвала удар беспилотника по штабу ЧФ вызовом россиянам
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на Украине нужно довести до полной победы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе
, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
"Мы имеем дело с террористическим государством Украина
. Сегодня совершен очередной террористический акт. Вызовы, подобные сегодняшнему, не только не снижают моральный дух, а наоборот, укрепляют нас в понимании того, что с террористическим государством нужно бороться до полной победы. То, что происходит, это вызов всем россиянам", - сказала РИА Новости Алтабаева.
По ее словам, в Севастополе спокойная нормальная атмосфера, люди с понимаем отнеслись к тому, что праздничные мероприятия пришлось отменить из соображений безопасности.
"Мы ждем того момента, когда мы победим и все наши праздники будут проведены в прежнем, а может даже и большом масштабе. Настроение у нас боевое", - подчеркнула сенатор.
Алтабаева также отметила, что, несмотря на атаку, штаб ЧФ работает в нормальном режиме.
"Мы поддерживаем Черноморский флот, уверены в его боеспособности. Он всегда был надежным щитом на южных рубежах нашего отечества", - подчеркнула сенатор.