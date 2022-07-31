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Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом - РИА Новости, 31.07.2022
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:43
2022-07-31T13:43
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
екатерина алтабаева
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на Украине нужно довести до полной победы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Мы имеем дело с террористическим государством Украина. Сегодня совершен очередной террористический акт. Вызовы, подобные сегодняшнему, не только не снижают моральный дух, а наоборот, укрепляют нас в понимании того, что с террористическим государством нужно бороться до полной победы. То, что происходит, это вызов всем россиянам", - сказала РИА Новости Алтабаева.По ее словам, в Севастополе спокойная нормальная атмосфера, люди с понимаем отнеслись к тому, что праздничные мероприятия пришлось отменить из соображений безопасности."Мы ждем того момента, когда мы победим и все наши праздники будут проведены в прежнем, а может даже и большом масштабе. Настроение у нас боевое", - подчеркнула сенатор.Алтабаева также отметила, что, несмотря на атаку, штаб ЧФ работает в нормальном режиме."Мы поддерживаем Черноморский флот, уверены в его боеспособности. Он всегда был надежным щитом на южных рубежах нашего отечества", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html
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происшествия, севастополь, екатерина алтабаева, совет федерации рф, вооруженные силы украины
13:43 31.07.2022
 
Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом

Сенатор от Севастополя Алтабаева назвала удар беспилотника по штабу ЧФ вызовом россиянам

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваМесто атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на Украине нужно довести до полной победы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:10Специальная военная операция на Украине
В Госдуме прокомментировали удар беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
"Мы имеем дело с террористическим государством Украина. Сегодня совершен очередной террористический акт. Вызовы, подобные сегодняшнему, не только не снижают моральный дух, а наоборот, укрепляют нас в понимании того, что с террористическим государством нужно бороться до полной победы. То, что происходит, это вызов всем россиянам", - сказала РИА Новости Алтабаева.
По ее словам, в Севастополе спокойная нормальная атмосфера, люди с понимаем отнеслись к тому, что праздничные мероприятия пришлось отменить из соображений безопасности.
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:35Специальная военная операция на Украине
Ковитиди заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ из Севастополя
"Мы ждем того момента, когда мы победим и все наши праздники будут проведены в прежнем, а может даже и большом масштабе. Настроение у нас боевое", - подчеркнула сенатор.
Алтабаева также отметила, что, несмотря на атаку, штаб ЧФ работает в нормальном режиме.
"Мы поддерживаем Черноморский флот, уверены в его боеспособности. Он всегда был надежным щитом на южных рубежах нашего отечества", - подчеркнула сенатор.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:06
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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