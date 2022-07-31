https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html

Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом

Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом - РИА Новости, 31.07.2022

Сенатор от Севастополя назвала атаку беспилотника на штаб ЧФ терактом

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:43

2022-07-31T13:43

2022-07-31T13:43

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

екатерина алтабаева

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе является террористическим актом, подобные вызовы укрепляют понимание того, что спецоперацию на Украине нужно довести до полной победы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Мы имеем дело с террористическим государством Украина. Сегодня совершен очередной террористический акт. Вызовы, подобные сегодняшнему, не только не снижают моральный дух, а наоборот, укрепляют нас в понимании того, что с террористическим государством нужно бороться до полной победы. То, что происходит, это вызов всем россиянам", - сказала РИА Новости Алтабаева.По ее словам, в Севастополе спокойная нормальная атмосфера, люди с понимаем отнеслись к тому, что праздничные мероприятия пришлось отменить из соображений безопасности."Мы ждем того момента, когда мы победим и все наши праздники будут проведены в прежнем, а может даже и большом масштабе. Настроение у нас боевое", - подчеркнула сенатор.Алтабаева также отметила, что, несмотря на атаку, штаб ЧФ работает в нормальном режиме."Мы поддерживаем Черноморский флот, уверены в его боеспособности. Он всегда был надежным щитом на южных рубежах нашего отечества", - подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806181035.html

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806192932.html

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, екатерина алтабаева, совет федерации рф, вооруженные силы украины