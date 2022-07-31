Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Торжества в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завершились праздничным салютом
Праздничный салют. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба ЗВО.
"В ознаменование Дня военно-морского флота артиллерийские расчёты Западного военного округа и Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничные артиллерийские салюты в Кронштадте и на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ЗВО, было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и Городов-героев из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов.
Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более 2 тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.
Главный военно-морской парад, который в этом году был посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Первого, основавшего регулярный российский флот, прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.
Главным культурным событием Дня ВМФ стало концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в историческом центре Петербурга.