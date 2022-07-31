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Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2022
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Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2022
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T23:42
2022-07-31T23:42
безопасность
санкт-петербург
кронштадт
нева (река)
западный военный округ (зво)
день военно-морского флота рф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба ЗВО.Как сообщили в ЗВО, было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и Городов-героев из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов.Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более 2 тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.Главный военно-морской парад, который в этом году был посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Первого, основавшего регулярный российский флот, прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.Главным культурным событием Дня ВМФ стало концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в историческом центре Петербурга.
https://ria.ru/20220731/flag-1806294031.html
санкт-петербург
кронштадт
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безопасность, санкт-петербург, кронштадт, нева (река), западный военный округ (зво), день военно-морского флота рф
23:42 31.07.2022
 
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Торжества в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завершились праздничным салютом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничный салют
Праздничный салют - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба ЗВО.
"В ознаменование Дня военно-морского флота артиллерийские расчёты Западного военного округа и Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничные артиллерийские салюты в Кронштадте и на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ЗВО, было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и Городов-героев из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов.
Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более 2 тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.
Главный военно-морской парад, который в этом году был посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Первого, основавшего регулярный российский флот, прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.
Главным культурным событием Дня ВМФ стало концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в историческом центре Петербурга.
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
22:13
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
 
БезопасностьСанкт-ПетербургКронштадтНева (река)Западный военный округ (ЗВО)День Военно-морского флота РФ
 
 
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