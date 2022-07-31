https://ria.ru/20220731/salyut-1806300226.html

Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2022

Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T23:42

2022-07-31T23:42

2022-07-31T23:42

безопасность

санкт-петербург

кронштадт

нева (река)

западный военный округ (зво)

день военно-морского флота рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794992933_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_b5d385c1b966ce65b677ea710a1819f9.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом, сообщает пресс-служба ЗВО.Как сообщили в ЗВО, было дано 30 залпов в честь славных побед российского воинства, символов Военно-морского флота и Городов-героев из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов.Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более 2 тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.Главный военно-морской парад, который в этом году был посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Первого, основавшего регулярный российский флот, прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.Главным культурным событием Дня ВМФ стало концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в историческом центре Петербурга.

https://ria.ru/20220731/flag-1806294031.html

санкт-петербург

кронштадт

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, санкт-петербург, кронштадт, нева (река), западный военный округ (зво), день военно-морского флота рф