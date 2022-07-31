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Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
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Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция
Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2022
Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь Дня Военно-морского флота России. РИА Новости, 31.07.2022
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день военно-морского флота рф
россия
санкт-петербург
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В Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь Дня Военно-морского флота России.
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LIVE: Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России
LIVE: Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России
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день военно-морского флота рф, россия, санкт-петербург, видео
Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция
В Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь Дня Военно-морского флота России.
2022-07-31T21:59
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PT62M42S
21:59 31.07.2022
 

Праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция

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В Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь Дня Военно-морского флота России.
 
День Военно-морского флота РФРоссияСанкт-Петербург
 
 
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