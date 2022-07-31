01:01 31.07.2022 (обновлено: 01:15 31.07.2022)
Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии при ее власти
Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером нового референдума в Шотландии не будет
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила газете Telegraph, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии, если ее изберут премьером.
На этой неделе другой кандидат Риши Сунак также выразил мнение, что сейчас "худшее время" для этого голосования.
"Шотландские националисты согласились, что их референдум — это возможность, которая выпадает раз в поколение, и я буду настаивать на этом... Я буду работать над укреплением всего нашего союза. На посту премьер-министра я сделаю то, что необходимо и правильно для защиты нашего союза, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола... Я совершенно уверена, что никакого второго референдума о независимости Шотландии при мне не будет", — заявила Трасс.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Стерджен и ранее говорила о намерении провести очередное голосование в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ этой части Соединенного Королевства уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовали 55 процентов, за — 45 процентов. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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