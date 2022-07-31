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Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии при ее власти

Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии при ее власти - РИА Новости, 31.07.2022

Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии при ее власти

Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила газете Telegraph, что не допустит нового референдума о независимости... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T01:01

2022-07-31T01:01

2022-07-31T01:15

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс заявила газете Telegraph, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии, если ее изберут премьером.На этой неделе другой кандидат Риши Сунак также выразил мнение, что сейчас "худшее время" для этого голосования.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Стерджен и ранее говорила о намерении провести очередное голосование в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ этой части Соединенного Королевства уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовали 55 процентов, за — 45 процентов. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

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в мире, великобритания, шотландия, риши сунак, лиз трасс, никола стерджен, борис джонсон