https://ria.ru/20220731/pushkov-1806158385.html

Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске

Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске - РИА Новости, 31.07.2022

Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске

Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T01:08

2022-07-31T01:08

2022-07-31T01:08

в мире

мария захарова

россия

норвегия

совет федерации рф

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его словам, своей выходкой норвежка невольно отразила взгляды многих западных коллег.Член Совета Федерации подчеркнул, что Россия должна принять жесткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от слов Эллингсен.В субботу в Сети появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что "ненавидит русских". Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.

https://ria.ru/20220730/chibis-1806125329.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, россия, норвегия, совет федерации рф, алексей пушков