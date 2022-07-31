Рейтинг@Mail.ru
Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/pushkov-1806158385.html
Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске
Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске - РИА Новости, 31.07.2022
Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске
Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T01:08
2022-07-31T01:08
в мире
мария захарова
россия
норвегия
совет федерации рф
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его словам, своей выходкой норвежка невольно отразила взгляды многих западных коллег.Член Совета Федерации подчеркнул, что Россия должна принять жесткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от слов Эллингсен.В субботу в Сети появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что "ненавидит русских". Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.
https://ria.ru/20220730/chibis-1806125329.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, россия, норвегия, совет федерации рф, алексей пушков
01:08 31.07.2022
 
Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске

Пушков: выходка сотрудницы консульства в Мурманске говорит о росте русофобии на Западе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его словам, своей выходкой норвежка невольно отразила взгляды многих западных коллег.
"Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад", — отметил Пушков.
Член Совета Федерации подчеркнул, что Россия должна принять жесткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от слов Эллингсен.
"Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", — считает сенатор.
В субботу в Сети появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что "ненавидит русских". Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 19:18
Мурманский губернатор заявил, что в России не станут терпеть русофобию
 
В миреМария ЗахароваРоссияНорвегияСовет Федерации РФАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала