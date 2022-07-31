Пушков ответил "ненавидящей русских" сотруднице консульства в Мурманске
Пушков: выходка сотрудницы консульства в Мурманске говорит о росте русофобии на Западе
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен свидетельствует о популяризации русофобских взглядов на Западе, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его словам, своей выходкой норвежка невольно отразила взгляды многих западных коллег.
"Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запад", — отметил Пушков.
Член Совета Федерации подчеркнул, что Россия должна принять жесткие ответные меры, несмотря на попытку МИД Норвегии "политкорректно отмежеваться" от слов Эллингсен.
"Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", — считает сенатор.
В субботу в Сети появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что "ненавидит русских". Поводом к недовольству стала просьба менеджера подождать, пока уберут номер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "актом ненависти, национализма и ксенофобии", отметив, что министерство прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства.