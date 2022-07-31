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В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ
В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ
Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:56
2022-07-31T12:35
безопасность
день военно-морского флота рф
санкт-петербург
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.По Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. С трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади за их прохождением наблюдают почётные гости. Жители Петербурга по традиции любуются кораблями со стороны Университетской набережной. По наблюдениям РИА Новости, люди стали собираться здесь с раннего утра.Согласно материалам на сайте Минобороны РФ, в главном военно-морском параде принимают участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров.Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.
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санкт-петербург
нева (река)
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безопасность, день военно-морского флота рф, санкт-петербург, нева (река)
11:56 31.07.2022 (обновлено: 12:35 31.07.2022)
 
В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ

Главный военно-морской парад начался в Петербурге в честь Дня ВМФ

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкПатрульный катер проекта 03160 "Раптор" на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
Патрульный катер проекта 03160 Раптор на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор" на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.
По Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. С трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади за их прохождением наблюдают почётные гости. Жители Петербурга по традиции любуются кораблями со стороны Университетской набережной. По наблюдениям РИА Новости, люди стали собираться здесь с раннего утра.
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России
Согласно материалам на сайте Минобороны РФ, в главном военно-морском параде принимают участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров.
Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.
После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.
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БезопасностьДень Военно-морского флота РФСанкт-ПетербургНева (река)
 
 
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