https://ria.ru/20220731/parad-1806196308.html

В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ

В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:56

2022-07-31T11:56

2022-07-31T12:35

безопасность

день военно-морского флота рф

санкт-петербург

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.По Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. С трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади за их прохождением наблюдают почётные гости. Жители Петербурга по традиции любуются кораблями со стороны Университетской набережной. По наблюдениям РИА Новости, люди стали собираться здесь с раннего утра.Согласно материалам на сайте Минобороны РФ, в главном военно-морском параде принимают участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров.Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.

https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html

санкт-петербург

нева (река)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, день военно-морского флота рф, санкт-петербург, нева (река)