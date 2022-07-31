11:56 31.07.2022 (обновлено: 12:35 31.07.2022)
В Петербурге начался главный военно-морской парад в День ВМФ
Главный военно-морской парад начался в Петербурге в честь Дня ВМФ
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкПатрульный катер проекта 03160 "Раптор" на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор" на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ, передает корреспондент РИА Новости.
По Неве парадным строем проходят корабли и парусные суда. С трибун у "Медного всадника" на Сенатской площади за их прохождением наблюдают почётные гости. Жители Петербурга по традиции любуются кораблями со стороны Университетской набережной. По наблюдениям РИА Новости, люди стали собираться здесь с раннего утра.
Согласно материалам на сайте Минобороны РФ, в главном военно-морском параде принимают участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров.
Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.
После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.
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