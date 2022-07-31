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Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ
Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ
Президент Владимир Путин в День ВМФ примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:30
2022-07-31T09:36
безопасность
санкт-петербург
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День ВМФ примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "день будет насыщенный". Путин выступит на параде с торжественной речью, а также осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.Перед началом парада президент подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.Накануне вечером Путин приехал в Кронштадт и осмотрел там музейно-исторический парк "Остров фортов".Особенности парадаДень ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году. Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого. В нем примут участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.Особенностью парада станет участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса". Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю пройдут подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь". Завершится смотр прохождением расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.Путин и заветы Петра IПутин ежегодно посещает Главный военно-морской парад. В прошлом году он обошел на катере линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.В речи президент отметил, что этот праздник знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей России и значим для всей страны, а также подчеркнул, что у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты государства и его национальных интересов.Он также напомнил о заветах Петра I, которые отражены в Уставе морском: ни перед кем не спускать флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу.
https://ria.ru/20220731/vmf-1805908750.html
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безопасность, санкт-петербург, россия, владимир путин
08:30 31.07.2022 (обновлено: 09:36 31.07.2022)
 
Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ

Президент Путин примет участие в главном военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День ВМФ примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "день будет насыщенный". Путин выступит на параде с торжественной речью, а также осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.
Перед началом парада президент подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.
Накануне вечером Путин приехал в Кронштадт и осмотрел там музейно-исторический парк "Остров фортов".
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:17
День Военно-морского флота России

Особенности парада

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году. Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.
С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого. В нем примут участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.
Особенностью парада станет участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса". Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю пройдут подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь". Завершится смотр прохождением расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.
Ростральные колонны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 21:01
В Петербурге в честь Дня ВМФ дважды зажгут факелы Ростральных колонн

Путин и заветы Петра I

Путин ежегодно посещает Главный военно-морской парад. В прошлом году он обошел на катере линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.
В речи президент отметил, что этот праздник знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей России и значим для всей страны, а также подчеркнул, что у Военно-морского флота есть все необходимое для гарантированной защиты государства и его национальных интересов.
Он также напомнил о заветах Петра I, которые отражены в Уставе морском: ни перед кем не спускать флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу.
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БезопасностьСанкт-ПетербургРоссияВладимир Путин
 
 
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