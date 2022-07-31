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В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T00:06
2022-07-31T00:06
2022-07-31T00:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ.Согласно материалам на сайте Минобороны, в главном военно-морском параде примут участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров, включая символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия".На Кронштадтском рейде парадным строем пройдут 10 кораблей и одна подводная лодка.Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.
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безопасность, россия, санкт-петербург, вмф рф
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ
В Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ.
"День ВМФ для Петербурга — один из главных праздников. Уже в шестой раз у нас пройдет главный военно-морской парад России. Его примет президент России — верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин. В этом году парад особый. Он посвящен 350-летию со дня рождения основателя нашего города и мощного российского флота Петра Великого", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся на сайте городской администрации.
Согласно материалам на сайте Минобороны, в главном военно-морском параде примут участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров, включая символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия".
На Кронштадтском рейде парадным строем пройдут 10 кораблей и одна подводная лодка.
Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.
После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.