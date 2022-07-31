https://ria.ru/20220731/parad-1806156591.html

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад в День ВМФ

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T00:06

2022-07-31T00:06

2022-07-31T00:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в День ВМФ.Согласно материалам на сайте Минобороны, в главном военно-морском параде примут участие более 3 тысяч военных, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. Так, в прохождении парадного строя по Неве предполагается задействовать 17 кораблей и катеров, включая символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия".На Кронштадтском рейде парадным строем пройдут 10 кораблей и одна подводная лодка.Как сообщалось, перед парадом в Петербурге утром зажгут огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. Днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной.После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.

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