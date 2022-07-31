https://ria.ru/20220731/pamyat-1806251585.html
В Мариуполе сотрудники СК почтили память погибшего замкома ЧФ
В Мариуполе сотрудники СК почтили память погибшего замкома ЧФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Мариуполе сотрудники СК почтили память погибшего замкома ЧФ
Сотрудники Следственного комитета РФ в честь Дня Военно-морского флота возложили цветы к мемориальной доске на месте гибели капитана первого ранга, заместителя... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T17:45
2022-07-31T17:45
2022-07-31T18:02
в мире
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следственный комитет россии (ск рф)
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МАРИУПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ в честь Дня Военно-морского флота возложили цветы к мемориальной доске на месте гибели капитана первого ранга, заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия, передает корреспондент РИА Новости.Работники следствия в присутствии почетного караула возложили цветы у мемориальной доски, которая установлена на месте гибели заместителя командующего Черноморским флотом, передаёт корреспондент РИА Новости.Капитан первого ранга Андрей Палий погиб в ходе боев по освобождению Мариуполя 19 марта. В начале июля в Мариуполе была установлена мемориальная табличка в память о нем. Черноморский флот в воскресенье информировал, что его именем назовут патрульный катер.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), черноморский флот вмф россии
17:45 31.07.2022 (обновлено: 18:02 31.07.2022)
В Мариуполе сотрудники СК почтили память погибшего замкома ЧФ
Сотрудники СК в Мариуполе почтили память замкома ЧФ, погибшего при освобождении города