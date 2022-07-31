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Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2022
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Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу
Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2022
Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу
Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T00:36
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безопасность
россия
вмф рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте министерства.Министр поблагодарил ветеранов, которые участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохраняют традиции легендарных предшественников, а также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.Генерал армии пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году он приходится на 31 июля.
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безопасность, россия, вмф рф, сергей шойгу
00:36 31.07.2022 (обновлено: 00:44 31.07.2022)
 
Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил об успешном решении российским флотом задач по защите России

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте министерства.

"Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", — отметил Шойгу.

Министр поблагодарил ветеранов, которые участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохраняют традиции легендарных предшественников, а также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Генерал армии пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году он приходится на 31 июля.
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БезопасностьРоссияВМФ РФСергей Шойгу
 
 
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