https://ria.ru/20220731/flag-1806294031.html

В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ

В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ

В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:13

2022-07-31T22:13

2022-07-31T22:36

общество

санкт-петербург

россия

день военно-морского флота рф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города."1500 молодых людей из Волонтерской роты выстроились в огромный Андреевский флаг перед Михайловским замком, чтобы поздравить моряков с профессиональным праздником", - говорится в официальном Telegram-канале правительства Петербурга.Уточняется, что общая площадь знамени достигла 280 квадратных метров. Сначала ребята подняли над головами белые и красные флаги, образовав надпись "Слава ВМФ". Затем с помощью синих полотен создали знамя Военно-Морского флота России – Андреевский флаг.

https://ria.ru/20220731/britaniya-1806288514.html

санкт-петербург

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф