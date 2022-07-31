Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/flag-1806294031.html
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:13
2022-07-31T22:36
общество
санкт-петербург
россия
день военно-морского флота рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155612/76/1556127609_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_02a1d7e270d757c0aa22018605f41b92.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города."1500 молодых людей из Волонтерской роты выстроились в огромный Андреевский флаг перед Михайловским замком, чтобы поздравить моряков с профессиональным праздником", - говорится в официальном Telegram-канале правительства Петербурга.Уточняется, что общая площадь знамени достигла 280 квадратных метров. Сначала ребята подняли над головами белые и красные флаги, образовав надпись "Слава ВМФ". Затем с помощью синих полотен создали знамя Военно-Морского флота России – Андреевский флаг.
https://ria.ru/20220731/britaniya-1806288514.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155612/76/1556127609_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_a9041f0b83af46b7493761e33e048b12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф
22:13 31.07.2022 (обновлено: 22:36 31.07.2022)
 
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ

В Петербурге в честь Дня ВМФ волонтеры выстроились в виде Андреевского флага

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на корабле на причале Североморска
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города.
"1500 молодых людей из Волонтерской роты выстроились в огромный Андреевский флаг перед Михайловским замком, чтобы поздравить моряков с профессиональным праздником", - говорится в официальном Telegram-канале правительства Петербурга.
Уточняется, что общая площадь знамени достигла 280 квадратных метров. Сначала ребята подняли над головами белые и красные флаги, образовав надпись "Слава ВМФ". Затем с помощью синих полотен создали знамя Военно-Морского флота России – Андреевский флаг.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
21:26
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияДень Военно-морского флота РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала