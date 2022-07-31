https://ria.ru/20220731/flag-1806294031.html
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:13
2022-07-31T22:13
2022-07-31T22:36
общество
санкт-петербург
россия
день военно-морского флота рф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. В Петербурге в рамках акции в честь Дня Военно-Морского Флота волонтеры выстроились в виде Андреевского флага, сообщили в пресс-службе правительства города."1500 молодых людей из Волонтерской роты выстроились в огромный Андреевский флаг перед Михайловским замком, чтобы поздравить моряков с профессиональным праздником", - говорится в официальном Telegram-канале правительства Петербурга.Уточняется, что общая площадь знамени достигла 280 квадратных метров. Сначала ребята подняли над головами белые и красные флаги, образовав надпись "Слава ВМФ". Затем с помощью синих полотен создали знамя Военно-Морского флота России – Андреевский флаг.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф
22:13 31.07.2022 (обновлено: 22:36 31.07.2022)
В Петербурге волонтеры выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ
В Петербурге в честь Дня ВМФ волонтеры выстроились в виде Андреевского флага