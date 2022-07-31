https://ria.ru/20220731/dtp-1806161789.html

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек - РИА Новости, 31.07.2022

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек

Жертвами столкновения минивэна и грузовика в Амурской области стали пять человек, сообщает сайт "МВД медиа". РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T04:37

2022-07-31T04:37

2022-07-31T12:18

происшествия

амурская область

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806161676_0:149:1170:807_1920x0_80_0_0_33ee35e5ba19889b18200420257bc19e.png

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жертвами столкновения минивэна и грузовика в Амурской области стали пять человек, сообщает сайт "МВД медиа".Авария произошла накануне вечером на 38-м километре подъезда к городу Благовещенску."По предварительной информации, водитель минивэна совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, припаркованным на обочине дороги. В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения, личность двух погибших в настоящее время устанавливается", — говорится в публикации.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20220720/poezd-1803639087.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)