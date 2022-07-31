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В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек
В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек - РИА Новости, 31.07.2022
В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек
Жертвами столкновения минивэна и грузовика в Амурской области стали пять человек, сообщает сайт "МВД медиа". РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T04:37
2022-07-31T04:37
2022-07-31T12:18
происшествия
амурская область
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жертвами столкновения минивэна и грузовика в Амурской области стали пять человек, сообщает сайт "МВД медиа".Авария произошла накануне вечером на 38-м километре подъезда к городу Благовещенску."По предварительной информации, водитель минивэна совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, припаркованным на обочине дороги. В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения, личность двух погибших в настоящее время устанавливается", — говорится в публикации.Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".
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происшествия, амурская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
04:37 31.07.2022 (обновлено: 12:18 31.07.2022)
В Приамурье в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек
В Амурской области в ДТП с участием минивэна и грузовика погибли пять человек