Рейтинг@Mail.ru
Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806294830.html
Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда
Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда - РИА Новости, 31.07.2022
Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда
Президент России Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину РФ, в которой говорится о транспортной доступности Калининградской области, сообщил... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:21
2022-07-31T22:21
экономика
россия
калининградская область
санкт-петербург
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796020412_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_9fa8a6776120907d24447d1979aec69a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину РФ, в которой говорится о транспортной доступности Калининградской области, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.Отмечается, что документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов РФ в Балтийском море, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806240889.html
россия
калининградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796020412_451:237:2865:2047_1920x0_80_0_0_bfcf56177416fe77e02507253310deb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калининградская область, санкт-петербург, еврокомиссия, евросоюз
22:21 31.07.2022
 
Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда

Алиханов: в новой Морской доктрине говорится о транспортной доступности Калининграда

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину РФ, в которой говорится о транспортной доступности Калининградской области, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"В доктрине в качестве приоритета РФ отражена необходимость создания в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на этом направлении", - сообщил губернатор.
Отмечается, что документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов РФ в Балтийском море, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 17:00
В Морской доктрине сделан упор на защиту углеводородов, заявил эксперт
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьСанкт-ПетербургЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала