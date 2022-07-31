https://ria.ru/20220731/doktrina-1806294830.html

Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда

Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда - РИА Новости, 31.07.2022

Алиханов отметил плюсы новой Морской доктрины для Калининграда

Президент России Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину РФ, в которой говорится о транспортной доступности Калининградской области, сообщил... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T22:21

2022-07-31T22:21

2022-07-31T22:21

экономика

россия

калининградская область

санкт-петербург

еврокомиссия

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину РФ, в которой говорится о транспортной доступности Калининградской области, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.Отмечается, что документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов РФ в Балтийском море, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806240889.html

россия

калининградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, калининградская область, санкт-петербург, еврокомиссия, евросоюз