https://ria.ru/20220731/doktrina-1806187263.html

Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022

Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:55

2022-07-31T10:55

2022-07-31T16:57

безопасность

владимир путин

вмф рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости. Документы опубликованы на сайте Кремля.Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада."В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", — говорится в указе. Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу. Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.Выступая на Главном военном-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности."Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", — сказал он.Ключевым фактором глава государства назвал возможности военно-морского флота. Он добавил, что флот c честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.

https://ria.ru/20220520/voyna-1789708298.html

https://ria.ru/20220731/flot-1806157599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вмф рф, санкт-петербург