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Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
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Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ
Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ - РИА Новости, 31.07.2022
Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ
Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:55
2022-07-31T16:57
безопасность
владимир путин
вмф рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости. Документы опубликованы на сайте Кремля.Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада."В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", — говорится в указе. Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу. Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.Выступая на Главном военном-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности."Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", — сказал он.Ключевым фактором глава государства назвал возможности военно-морского флота. Он добавил, что флот c честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.
https://ria.ru/20220520/voyna-1789708298.html
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безопасность, владимир путин, вмф рф, санкт-петербург
10:55 31.07.2022 (обновлено: 16:57 31.07.2022)
 
Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

Президент Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на церемонии подписания указов об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ
Президент Владимир Путин на церемонии подписания указов об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин на церемонии подписания указов об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.
"В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", — говорится в указе.
Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу.
Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.
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20 мая, 13:23
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Выступая на Главном военном-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.
"Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", — сказал он.
Ключевым фактором глава государства назвал возможности военно-морского флота.
"Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что флот c честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
00:36
Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу
 
БезопасностьВладимир ПутинВМФ РФСанкт-Петербург
 
 
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