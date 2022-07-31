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Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию - РИА Новости, 31.07.2022
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Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию - РИА Новости, 31.07.2022
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T21:26
2022-07-31T23:24
россия
владимир путин
в мире
великобритания
циркон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror."Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука", — отметил он в тексте.При этом Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера "леденящей душу угрозой". В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что "никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы", и никакой опасности не существует.Во время парада в день ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков"."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одной тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.
https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html
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россия, владимир путин, в мире, великобритания, циркон
21:26 31.07.2022 (обновлено: 23:24 31.07.2022)
 
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию

Mirror: Путин вызвал панику в Британии заявлением о ракетах "Циркон" на параде в День ВМФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.
"Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука", — отметил он в тексте.
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При этом Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера "леденящей душу угрозой". В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что "никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы", и никакой опасности не существует.
Во время парада в день ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков".
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"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одной тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.
LIVE: Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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РоссияВладимир ПутинВ миреВеликобританияЦиркон
 
 
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