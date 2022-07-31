https://ria.ru/20220731/britaniya-1806288514.html

Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию

Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию - РИА Новости, 31.07.2022

Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию

Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T21:26

2022-07-31T21:26

2022-07-31T23:24

россия

владимир путин

в мире

великобритания

циркон

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror."Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука", — отметил он в тексте.При этом Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера "леденящей душу угрозой". В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что "никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы", и никакой опасности не существует.Во время парада в день ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков"."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одной тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.В начале июня командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", во время которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении около тысячи километров.

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

https://ria.ru/20220731/ukraina-1806239005.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, владимир путин, в мире, великобритания, циркон