https://ria.ru/20220730/zlost-1806017040.html
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского - РИА Новости, 30.07.2022
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского
Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:01
2022-07-30T07:01
2022-07-30T07:01
геннадий корбан
вадим рабинович
днепр (город)
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире
владимир зеленский
борис филатов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_0:255:4898:3010_1920x0_80_0_0_195e8d2f0ecf5a46654981fedbcd2a6f.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом глава населенного пункта заявил в интервью газете Politico.Ранее Корбан сообщил в комментарии интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация "не дает права узурпировать власть".Как сообщали украинские СМИ, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
https://ria.ru/20220728/kolomoyskiy-1805526858.html
днепр (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_273:0:4626:3265_1920x0_80_0_0_98e5a795ce60ec51113bba08b6af998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий корбан, вадим рабинович, днепр (город), украина, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, владимир зеленский, борис филатов
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского
Politico: мэр Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана