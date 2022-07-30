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Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского

Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского - РИА Новости, 30.07.2022

Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского

Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T07:01

2022-07-30T07:01

2022-07-30T07:01

геннадий корбан

вадим рабинович

днепр (город)

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

в мире

владимир зеленский

борис филатов

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом глава населенного пункта заявил в интервью газете Politico.Ранее Корбан сообщил в комментарии интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация "не дает права узурпировать власть".Как сообщали украинские СМИ, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.

https://ria.ru/20220728/kolomoyskiy-1805526858.html

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геннадий корбан, вадим рабинович, днепр (город), украина, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, владимир зеленский, борис филатов