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Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского - РИА Новости, 30.07.2022
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Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского - РИА Новости, 30.07.2022
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского
Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:01
2022-07-30T07:01
геннадий корбан
вадим рабинович
днепр (город)
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире
владимир зеленский
борис филатов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом глава населенного пункта заявил в интервью газете Politico.Ранее Корбан сообщил в комментарии интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация "не дает права узурпировать власть".Как сообщали украинские СМИ, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
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геннадий корбан, вадим рабинович, днепр (город), украина, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире, владимир зеленский, борис филатов
07:01 30.07.2022
 
Politico узнала о "злости" мэра Днепра на Зеленского

Politico: мэр Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом глава населенного пункта заявил в интервью газете Politico.
Ранее Корбан сообщил в комментарии интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.

"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", — высказался Филатов в интервью Politico.

Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация "не дает права узурпировать власть".
Как сообщали украинские СМИ, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Геннадий КорбанВадим РабиновичДнепр (город)УкраинаОппозиционная платформа - За жизньВ миреВладимир ЗеленскийБорис Филатов
 
 
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