Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину
Корбан заявил, что после изъятия украинского паспорта застрял на границе с Польшей
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.
"Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие" (украинское приложение госуслуг "Действие" - ред.), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - приводит "Страна.ua" слова Корбана.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.