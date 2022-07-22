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Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину - РИА Новости, 22.07.2022
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Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину
Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину - РИА Новости, 22.07.2022
Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:06
2022-07-22T17:06
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вадим рабинович
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину.Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
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в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, вадим рабинович, днепр (город)
17:06 22.07.2022
 
Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину

Корбан заявил, что после изъятия украинского паспорта застрял на границе с Польшей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.
"Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие" (украинское приложение госуслуг "Действие" - ред.), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", - приводит "Страна.ua" слова Корбана.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:01
В СНБО Украины пообещали "громкие" заявления о медийных людях
 
В миреУкраинаИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийВадим РабиновичДнепр (город)
 
 
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