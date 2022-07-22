https://ria.ru/20220722/korban-1804323831.html

Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину

Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину - РИА Новости, 22.07.2022

Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что не может въехать на Украину

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:06

2022-07-22T17:06

2022-07-22T17:06

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днепр (город)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что не может въехать на Украину.Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у Корбана украинский паспорт.Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности Корбана, олигарха Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803734522.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, вадим рабинович, днепр (город)