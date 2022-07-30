https://ria.ru/20220730/vmf-1805801730.html
Кино и флотское меню: как День ВМФ пройдет в федеральных музеях
Кино и флотское меню: как День ВМФ пройдет в федеральных музеях - РИА Новости, 30.07.2022
Кино и флотское меню: как День ВМФ пройдет в федеральных музеях
День Военно-морского флота в России отмечают в последнее воскресенье июля, в этом году празднование выпало на 31 число. В праздничной программе федеральных... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:00
2022-07-30T07:00
2022-07-30T07:00
культура
новости культуры
карл брюллов
иван айвазовский
алексей боголюбов
санкт-петербург
калининград
русский музей
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. День Военно-морского флота в России отмечают в последнее воскресенье июля, в этом году празднование выпало на 31 число. В праздничной программе федеральных музеев — кинопоказы, мастер-классы, флотское меню, лекции и концерты.В этот день музей "Главные Оружейные Реликвии Армии" (филиал Музея Победы) гости в тельняшках или бескозырках смогут посетить бесплатно, также вход сделают свободным для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов. Предусмотрены рассказы гида об истории ВМФ в годы Великой Отечественной войны, мастер-классы на морскую тематику, турнир по игре в "Морской бой" и концерт, где прозвучат композиции о море и моряках, например, "Ты слышишь, море", "Крейсер Аврора", "Волк морской", "Герой Севастополь".Музей кино подготовил кинопрограмму, куда вошли фильмы "Юнга Северного флота" 1974 года и "Крейсер "Варяг" 1946 года. Показы пройдут в кинозале имени Тарковского в павильоне №36 на ВДНХ.В воскресенье Военно-морской центр Музея Мирового океана в Калининграде встретит гостей флагами расцвечивания. Палубы судна "Витязь" в честь праздника будут доступны для посещения до 21.00. В программе — документальные фильмы о флотской службе, концерт группы "Черные береты" и выступления военного оркестра, спортивные состязания, выставка предметов из фондов Дома офицеров, акции Балтфлота. Также посетителей будут угощать флотским меню.Русский музей в Санкт-Петербурге специально ко Дню Военно-морского флота пополнил рубрику "Мореплаватели, морские офицеры, моряки" на портале "Виртуальный Русский музей". Также там создан новый альбом "Море и флот", в который вошло более 150 работ из собрания институции — морские пейзажи, рисунки из кругосветных экспедиций, портреты знаменитых флотоводцев и простых моряков, известные морские сражения, запечатленные в произведениях таких авторов, как Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Александр Беггров.Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга совместно с Русским музеем подготовил видеолекции "Морские сражения на полотнах Айвазовского" и "Айвазовский — художник Главного военно-морского штаба".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, карл брюллов, иван айвазовский, алексей боголюбов, санкт-петербург, калининград, русский музей, музей победы, музей кино, что посмотреть , москва, вмф рф, музеи, праздник
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. День Военно-морского флота в России отмечают в последнее воскресенье июля, в этом году празднование выпало на 31 число. В праздничной программе федеральных музеев — кинопоказы, мастер-классы, флотское меню, лекции и концерты.
В этот день музей "Главные Оружейные Реликвии Армии" (филиал Музея Победы) гости в тельняшках или бескозырках смогут посетить бесплатно, также вход сделают свободным для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов.
Предусмотрены рассказы гида об истории ВМФ в годы Великой Отечественной войны, мастер-классы на морскую тематику, турнир по игре в "Морской бой" и концерт, где прозвучат композиции о море и моряках, например, "Ты слышишь, море", "Крейсер Аврора", "Волк морской", "Герой Севастополь".
Музей кино подготовил кинопрограмму, куда вошли фильмы "Юнга Северного флота" 1974 года и "Крейсер "Варяг" 1946 года. Показы пройдут в кинозале имени Тарковского в павильоне №36 на ВДНХ.
В воскресенье Военно-морской центр Музея Мирового океана в Калининграде встретит гостей флагами расцвечивания. Палубы судна "Витязь" в честь праздника будут доступны для посещения до 21.00. В программе — документальные фильмы о флотской службе, концерт группы "Черные береты" и выступления военного оркестра, спортивные состязания, выставка предметов из фондов Дома офицеров, акции Балтфлота. Также посетителей будут угощать флотским меню.
Русский музей в Санкт-Петербурге специально ко Дню Военно-морского флота пополнил рубрику "Мореплаватели, морские офицеры, моряки" на портале "Виртуальный Русский музей". Также там создан новый альбом "Море и флот", в который вошло более 150 работ из собрания институции — морские пейзажи, рисунки из кругосветных экспедиций, портреты знаменитых флотоводцев и простых моряков, известные морские сражения, запечатленные в произведениях таких авторов, как Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Александр Беггров.
Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга совместно с Русским музеем подготовил видеолекции "Морские сражения на полотнах Айвазовского" и "Айвазовский — художник Главного военно-морского штаба".