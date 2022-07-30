https://ria.ru/20220730/viza-1806147541.html

Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам

Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.07.2022

Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал страны Евросоюза запретить выдавать россиянам туристические визы. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:50

2022-07-30T21:50

2022-07-30T22:34

россия

эстония

белоруссия

евросоюз

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал страны Евросоюза запретить выдавать россиянам туристические визы.Ранее Эстония прекратила выдачу гражданам России и Белоруссии ВНЖ и виз для обучения.Ранее в СМИ появились данные, что в Москве не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. При этом МИД подчеркивал , что Москва должна быть готова к любому развитию событий. В свою очередь в Россотрудничестве в комментарии РИА Новости отмечали, что такие меры бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет всю работу по восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом.

https://ria.ru/20220727/vizy-1805464161.html

россия

эстония

белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, эстония, белоруссия, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)