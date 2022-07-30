https://ria.ru/20220730/viza-1806147541.html
Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам
Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.07.2022
Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал страны Евросоюза запретить выдавать россиянам туристические визы. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:50
2022-07-30T21:50
2022-07-30T22:34
россия
эстония
белоруссия
евросоюз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал страны Евросоюза запретить выдавать россиянам туристические визы.Ранее Эстония прекратила выдачу гражданам России и Белоруссии ВНЖ и виз для обучения.Ранее в СМИ появились данные, что в Москве не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. При этом МИД подчеркивал , что Москва должна быть готова к любому развитию событий. В свою очередь в Россотрудничестве в комментарии РИА Новости отмечали, что такие меры бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет всю работу по восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом.
https://ria.ru/20220727/vizy-1805464161.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, белоруссия, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
21:50 30.07.2022 (обновлено: 22:34 30.07.2022)
Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам
Глава МИД Латвии Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу туристических виз россиянам