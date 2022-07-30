https://ria.ru/20220730/ukraina-1806066612.html

В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников

В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников - РИА Новости, 30.07.2022

В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников

Обстрел Еленовки, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна и для украинцев, и для иностранных наёмников,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:08

2022-07-30T15:08

2022-07-30T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

ольга ковитиди

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обстрел Еленовки, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна и для украинцев, и для иностранных наёмников, заявила сенатор Ольга Ковитиди.В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания."Киевская власть опасна как для украинцев, так и иностранных наёмников. Результатом преступных приказов украинской власти являются обстрелы не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих и иностранных наемников. Для запугивания украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, украинская власть стала применять новый "психологический прием воздействия" – расстрел своих военных", - сказала Ковитиди РИА Новости.По словам сенатора, высокая опасность в море, созданная украинскими войсками, уже приносит трагедии в семьи граждан Украины. Сообщение начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинское судно "Шляховеч" подорвалось на дрейфующей украинской мине в устье Дуная, яркое тому подтверждение, подчеркнула она."Удивляет молчание официального Лондона на заявление британского наемника Эйдена Аслина о том, что (украинские войска - ред.)... обстреливают исправительное учреждение, в котором содержится Аслин", - добавила Ковитиди.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046133.html

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046356.html

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806024893.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ольга ковитиди, совет федерации рф