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В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806066612.html
В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников
В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников - РИА Новости, 30.07.2022
В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников
Обстрел Еленовки, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна и для украинцев, и для иностранных наёмников,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:08
2022-07-30T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
ольга ковитиди
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обстрел Еленовки, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна и для украинцев, и для иностранных наёмников, заявила сенатор Ольга Ковитиди.В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания."Киевская власть опасна как для украинцев, так и иностранных наёмников. Результатом преступных приказов украинской власти являются обстрелы не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих и иностранных наемников. Для запугивания украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, украинская власть стала применять новый "психологический прием воздействия" – расстрел своих военных", - сказала Ковитиди РИА Новости.По словам сенатора, высокая опасность в море, созданная украинскими войсками, уже приносит трагедии в семьи граждан Украины. Сообщение начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинское судно "Шляховеч" подорвалось на дрейфующей украинской мине в устье Дуная, яркое тому подтверждение, подчеркнула она."Удивляет молчание официального Лондона на заявление британского наемника Эйдена Аслина о том, что (украинские войска - ред.)... обстреливают исправительное учреждение, в котором содержится Аслин", - добавила Ковитиди.В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806046133.html
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Ольга Фомченкова
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ольга ковитиди, совет федерации рф
15:08 30.07.2022
 
В Совфеде заявили, что киевская власть опасна для украинцев и наемников

Ковитиди: обстрел Еленовки показал опасность киевской власти для украинцев и для наемников

© РИА НовостиОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обстрел Еленовки, в ходе которого погибли 40 украинских военнопленных, говорит о том, что киевская власть опасна и для украинцев, и для иностранных наёмников, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
В пятницу минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания.
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"Киевская власть опасна как для украинцев, так и иностранных наёмников. Результатом преступных приказов украинской власти являются обстрелы не только мирного населения, но и самих украинских военнослужащих и иностранных наемников. Для запугивания украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, украинская власть стала применять новый "психологический прием воздействия" – расстрел своих военных", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По словам сенатора, высокая опасность в море, созданная украинскими войсками, уже приносит трагедии в семьи граждан Украины. Сообщение начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинское судно "Шляховеч" подорвалось на дрейфующей украинской мине в устье Дуная, яркое тому подтверждение, подчеркнула она.
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"Удивляет молчание официального Лондона на заявление британского наемника Эйдена Аслина о том, что (украинские войска - ред.)... обстреливают исправительное учреждение, в котором содержится Аслин", - добавила Ковитиди.
В пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой народной республики".
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