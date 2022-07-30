18:38 30.07.2022 (обновлено: 18:39 30.07.2022)
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке
Прокуратура организовала проверку из-за гибели пятилетнего ребенка в аквапарке в Астрахани
© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
Аквапарк. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области.
"Прокуратурой Астраханской области организована проверка в связи с гибелью ребенка в аквапарке в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении.
Как уточняет СУСК России по региону, пятилетний мальчик утонул в бассейне по улице Джона Рида в субботу. "Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, а потом вылез из воды и побежал в сторону. Как оказалось, мальчик, находясь без присмотра, снова прыгнул в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили из воды, после чего начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось", - сообщает следствие.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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