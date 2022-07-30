Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/rebenok-1806118616.html
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке - РИА Новости, 30.07.2022
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке
Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:38
2022-07-30T18:39
происшествия
россия
дети
астрахань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8deefbafe2731a8c701d2dac22c05934.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области.Как уточняет СУСК России по региону, пятилетний мальчик утонул в бассейне по улице Джона Рида в субботу. "Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, а потом вылез из воды и побежал в сторону. Как оказалось, мальчик, находясь без присмотра, снова прыгнул в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили из воды, после чего начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось", - сообщает следствие.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20220729/basseyn-1805860515.html
россия
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b010c0ce64b9f156ecc288be3d47337c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дети, астрахань
18:38 30.07.2022 (обновлено: 18:39 30.07.2022)
 
В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке

Прокуратура организовала проверку из-за гибели пятилетнего ребенка в аквапарке в Астрахани

© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
Аквапарк. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области.
"Прокуратурой Астраханской области организована проверка в связи с гибелью ребенка в аквапарке в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении.
Как уточняет СУСК России по региону, пятилетний мальчик утонул в бассейне по улице Джона Рида в субботу. "Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, а потом вылез из воды и побежал в сторону. Как оказалось, мальчик, находясь без присмотра, снова прыгнул в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили из воды, после чего начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось", - сообщает следствие.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:14Туризм
В Челябинске ребенок едва не утонул в бассейне
 
ПроисшествияРоссияДетиАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала