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В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке

В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке - РИА Новости, 30.07.2022

В Астрахани пятилетний мальчик утонул в бассейне в аквапарке

Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:38

2022-07-30T18:38

2022-07-30T18:39

происшествия

россия

дети

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в аквапарке в Советском районе Астрахани, организована проверка, сообщает прокуратура Астраханской области.Как уточняет СУСК России по региону, пятилетний мальчик утонул в бассейне по улице Джона Рида в субботу. "Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, а потом вылез из воды и побежал в сторону. Как оказалось, мальчик, находясь без присмотра, снова прыгнул в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили из воды, после чего начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось", - сообщает следствие.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220729/basseyn-1805860515.html

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астрахань

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, дети, астрахань