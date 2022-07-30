Рейтинг@Mail.ru
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/pyanye-1806119331.html
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре - РИА Новости, 30.07.2022
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре
В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:42
2022-07-30T20:37
в мире
скопье
великобритания
нато
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_898be8e204173f3134283c545f751ee8.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express.По словам пострадавшего, инцидент произошел 11 мая этого года. Он выпивал с друзьями в одном из баров города, когда в заведение зашла группа из четырех военнослужащих."В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль", — рассказал он.Мужчин обратил внимание, что королевская военная полиция не сотрудничает с местными силовиками, затягивая тем самым расследование инцидента.По данным издания, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере.
https://ria.ru/20220718/ubiystvo-1803143550.html
https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html
скопье
великобритания
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1999ad36700673a624cd67a11aed563d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, скопье, великобритания, нато, северная македония
18:42 30.07.2022 (обновлено: 20:37 30.07.2022)
 
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре

В Скопье участвовавшие в учениях НАТО британские десантники избили мужчину в баре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Скопье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express.
По словам пострадавшего, инцидент произошел 11 мая этого года. Он выпивал с друзьями в одном из баров города, когда в заведение зашла группа из четырех военнослужащих.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 10:37
Пьяный житель Кирова выбросил собутыльника с девятого этажа
"В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль", — рассказал он.
Мужчин обратил внимание, что королевская военная полиция не сотрудничает с местными силовиками, затягивая тем самым расследование инцидента.
По данным издания, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:30
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
 
В миреСкопьеВеликобританияНАТОСеверная Македония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала