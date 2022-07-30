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В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре - РИА Новости, 30.07.2022
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре
В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:42
2022-07-30T18:42
2022-07-30T20:37
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express.По словам пострадавшего, инцидент произошел 11 мая этого года. Он выпивал с друзьями в одном из баров города, когда в заведение зашла группа из четырех военнослужащих."В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль", — рассказал он.Мужчин обратил внимание, что королевская военная полиция не сотрудничает с местными силовиками, затягивая тем самым расследование инцидента.По данным издания, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере.
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в мире, скопье, великобритания, нато, северная македония
18:42 30.07.2022 (обновлено: 20:37 30.07.2022)
В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре
В Скопье участвовавшие в учениях НАТО британские десантники избили мужчину в баре
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет
газета Daily Express.
По словам пострадавшего, инцидент произошел 11 мая этого года. Он выпивал с друзьями в одном из баров города, когда в заведение зашла группа из четырех военнослужащих.
"В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль", — рассказал он.
Мужчин обратил внимание, что королевская военная полиция не сотрудничает с местными силовиками, затягивая тем самым расследование инцидента.
По данным издания, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере.