https://ria.ru/20220730/pyanye-1806119331.html

В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре

В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре - РИА Новости, 30.07.2022

В Северной Македонии британские десантники избили мужчину в баре

В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:42

2022-07-30T18:42

2022-07-30T20:37

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великобритания

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили в баре своего соотечественника, пишет газета Daily Express.По словам пострадавшего, инцидент произошел 11 мая этого года. Он выпивал с друзьями в одном из баров города, когда в заведение зашла группа из четырех военнослужащих."В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль", — рассказал он.Мужчин обратил внимание, что королевская военная полиция не сотрудничает с местными силовиками, затягивая тем самым расследование инцидента.По данным издания, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере.

https://ria.ru/20220718/ubiystvo-1803143550.html

https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html

скопье

великобритания

северная македония

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в мире, скопье, великобритания, нато, северная македония